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Motorine yine zam geliyor

OPEC, Kasım 2022'den itibaren günlük petrol üretiminin 2 milyon varil azaltacağını açıklamasının ardından hükümet 3 gün üst üste zam yaptığı motorine Pazartesi gece yarısından sonra 1,39 TL daha zam yapacak. Motorinin fiyatı 28.50 TL'yi geçecek. 

Haber Giriş: 8 Ekim 2022 Cumartesi - 13:45
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Motorine yine zam geliyor
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NTV'nin haberine göre, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun enerji ve petrol bakanları, günlük petrol üretimini kasım ayından itibaren 2 milyon varil azaltma kararı almıştı. Bu karar Kasım ayında fiyatı aratacak petrolün zamlanacağı anlamına geliyordu. Ama kesintiyi gerekçe gösteren hükümet motorine zam üstüne zam yapmaya devam ediyor.

Motorine, salıyı çarşambaya bağlayan gece 1 TL 10 kuruş, çarşambayı perşembeye bağlayan gece  1 TL 39, perşembeyi cumaya bağlayan gece de 1 lira 53 kuruş zam yapılmıştı. Böylece yapılan 3 zamla motorinin litre fiyatı 4.02 TL artmıştı. 

Benzine salıyı çarşambaya bağlayan gece  62 kuruş, çarşambayı perşembeye bağlayan gece 74 kuruş zam yapılmıştı. perşembeyi cumaya bağlayan gece ise zam benzini pas geçmişti.

Motorine pazartesi gece yarısından sonra yani saat 24.01'de 1,39 TL daha zam yapılacak. Son dakika gelişmesi olmaması halinde motorine 5.41 TL zam yapılmış olacak. 

Yapılacak son zamla motorinin fiyatı İstanbul’un Anadolu Yakası'nda 28.55, Avrupa Yakası'nda 28.53, Ankara'da 28.65, İzmir'de ise 28.68 TL'den depolara doldurulacak.

Motorinin litre fiyatı İstanbul’da yılbaşında 11,43 TL idi. 
Benzinin litre fiyatı İstanbul’da yılbaşında 12,29 TL idi. 

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