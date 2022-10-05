Bu gece mazot ve motorine bir zam daha geliyor

Brent petrolün fiyatı düşerken, bir çok ülke benzin ve motorinde indirim uygulamaya devam ediyor. Türkiye'de ise bütçedeki açığı kapatabilmek için kaynak arayışlarına giren hümümet benzin ve motorine 24 saat içinde ikinci zammı yapma kararı aldı.

Bugün motorinin litresi 1 lira 10 kuruş, benzin ise 62 kuruş zamlandı. Bu gece yarısında sonra motorine 1 lira 38 kuruş, benzine de 74 kuruş zam yapılacak. Zamlar saat 24.01'den itibaren uygulanacak.

Benzin ve motorine zam üstüne zam yapılması araç sahiplerini çılgına çevirdi. Hükümetin kendilerini yolunacak kaz gibi gördüğünü belirten bir araç sahibi "Bunun adı zam. Gerçek adı ise vicdansızlık. 24 saat geçmeden benzin ve motorine ikinci zammı da yaptılar. Onlar da vatandaşa tatlı tatlı veriyorlar acı reçeteyi. Tek arzum sandığın önüme gelmesi. Geçinemiyorum diyerek oyumu vereceğim. Seçim zamanı yapılacak asgari ücret ve emekli maaşı zamları fikrimi değiştiremeyecek" dedi.

Benzin fiyatı İstanbul’un Anadolu Yakası'nda 19.86, Avrupa Yakası'nda 19.85, Ankara ve İzmir'de 19.99 TL'den satılıyor.

Motorin ise İstanbul’un Anadolu Yakası'nda 24.24, Avrupa Yakası'nda 24.22, Ankara'da 24.33, İzmir'de ise 24.37 TL'den depolara dolduruluyor.

Motorinin litre fiyatı İstanbul’da yılbaşında 11,43 TL idi.

Benzinin litre fiyatı İstanbul’da yılbaşında 12,29 TL idi.