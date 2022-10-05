5 Ekim 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Akaryakıt zamlarında bunlar iyi günler. Daha sert yükselişler olacak

Akaryakıt zamlarında bunlar iyi günler. Daha sert yükselişler olacak

OPEC'ten yapılan yazılı açıklamada, Kasım 2022'den itibaren geçerli olmak koşuluyla günlük petrol üretiminin 2 milyon varil azaltıldığı bildirildi.

Haber Giriş: 5 Ekim 2022 Çarşamba - 23:05
Takip Et

Akaryakıt zamlarında bunlar iyi günler. Daha sert yükselişler olacak

Akaryakıt zamlarında bunlar iyi günler. Daha sert yükselişler olacak
+
Aa
-

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun enerji ve petrol bakanları, günlük petrol üretimini kasım ayından itibaren 2 milyon varil azaltma kararı aldı. Bu, 2020 yılından bu yana OPEC+'nın en büyük üretim kesintisi olacak. Karar akaryakıt fiyatlarına ise zam olarak yansıyacak.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da, Suudi Arabistan liderliğindeki 13 üyeli OPEC ile Rusya önderliğindeki OPEC dışı petrol üreticisi 10 ülkenin enerji ve petrol bakanlarının, piyasa koşullarını değerlendirmek ve kasım itibarıyla uygulanacak üretim miktarını görüşmek üzere düzenledikleri 33'üncü Bakanlar Toplantısı sona erdi.

100 bin varil azaltma kararı almıştı

OPEC ve OPEC dışı ülkelerin 19'uncu toplantısında alınan kararların sürdürüleceği belirtilerek, Kovid-19 salgını öncesi olduğu gibi OPEC+ grubu bakanlar toplantısının her 6 ayda bir yapılacağı ifade edildi. OPEC ve OPEC dışı ülkelerin enerji ve petrol bakanlarının katılacağı bir sonraki toplantının 4 Aralık'ta yapılacağı kaydedildi. OPEC+ grubu ülkeleri bir önceki toplantıda petrol üretimini ekim ayı için günlük 100 bin varil azaltma kararı almıştı.

ABD'den tepki

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ve Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Brian Deese, yaptıkları ortak yazılı açıklamada, "Başkan Biden, küresel ekonomi (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in Ukrayna işgalinin olumsuz etkileriyle mücadele ederken, OPEC+ grubunun üretimi azaltmaya yönelik basiretsiz kararından dolayı hayal kırıklığına uğramıştır." ifadesine yer verildi. Şu zamanda global enerji kaynaklarının hayati önemde olduğuna işaret edilen açıklamada, söz konusu kararın halihazırda artan enerji fiyatlarından dolayı zorluklar yaşayan düşük ve orta gelirli ülkeler arasında olumsuz etkileri olacağına dikkat çekildi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Erdoğan'ın sözleri beklentiyi yükseltti: İşte asgari ücret için konuşulan yeni rakam
1
﻿Erdoğan'ın sözleri beklentiyi yükseltti: İşte asgari ücret için konuşulan yeni rakam
﻿Erdoğan'ın sözleri beklentiyi yükseltti: İşte asgari ücret için konuşulan yeni rakam
﻿Benzin ve motorine zam
2
﻿Benzin ve motorine zam
﻿Benzin ve motorine zam
﻿Meteoroloji uyardı. 2 bölgemizde etkili olacak göz gözü görmeyecek
3
﻿Meteoroloji uyardı. 2 bölgemizde etkili olacak göz gözü görmeyecek
﻿Meteoroloji uyardı. 2 bölgemizde etkili olacak göz gözü görmeyecek
﻿Erdoğan ile Soylu arasında 'istifa' gerilimi: 'Sen istifa edemezsin, ben görevden alırım'
4
﻿Erdoğan ile Soylu arasında 'istifa' gerilimi: 'Sen istifa edemezsin, ben görevden alırım'
﻿Erdoğan ile Soylu arasında 'istifa' gerilimi: 'Sen istifa edemezsin, ben görevden alırım'
﻿Erdoğan ne açıklayacak? Latif Şimşek AKP ve MHP’nin ‘2 yıldır üzerinde çalıştığı’ konuyu duyurdu
5
﻿Erdoğan ne açıklayacak? Latif Şimşek AKP ve MHP’nin ‘2 yıldır üzerinde çalıştığı’ konuyu duyurdu
﻿Erdoğan ne açıklayacak? Latif Şimşek AKP ve MHP’nin ‘2 yıldır üzerinde çalıştığı’ konuyu duyurdu
﻿Hakan Aygün AKP'nin gizli planını açıkladı. Referandum geliyor. Yeni yetmez ama evet halk oylaması yolda
6
﻿Hakan Aygün AKP'nin gizli planını açıkladı. Referandum geliyor. Yeni yetmez ama evet halk oylaması yolda
﻿Hakan Aygün AKP'nin gizli planını açıkladı. Referandum geliyor. Yeni yetmez ama evet halk oylaması yolda
﻿Konuşması gündem olmuştu! Uykusuz Bakan Nebati'ye ‘epistemolojik kopuş’ göndermesi
7
﻿Konuşması gündem olmuştu! Uykusuz Bakan Nebati'ye ‘epistemolojik kopuş’ göndermesi
﻿Konuşması gündem olmuştu! Uykusuz Bakan Nebati'ye ‘epistemolojik kopuş’ göndermesi
﻿Avrupa Parlamentosundan Hollanda ve AB yönetimine 'kurumsal ırkçılık' eleştirisi
﻿Avrupa Parlamentosundan Hollanda ve AB yönetimine 'kurumsal ırkçılık' eleştirisi
﻿Avrupa Parlamentosundan Hollanda ve AB yönetimine 'kurumsal ırkçılık' eleştirisi
﻿İspanya'da Franco dönemi yasadışı ilan edildi
﻿İspanya'da Franco dönemi yasadışı ilan edildi
﻿İspanya'da Franco dönemi yasadışı ilan edildi
﻿Fransa'da hanelerin sıcak su tankları günde 2 saat devre dışı bırakılabilecek
﻿Fransa'da hanelerin sıcak su tankları günde 2 saat devre dışı bırakılabilecek
﻿Fransa'da hanelerin sıcak su tankları günde 2 saat devre dışı bırakılabilecek
﻿Mansur Yavaş duyurdu. Türkiye’nin kurumsal anlamda en kapsamlı proje yarışmasını başlatıyoruz
﻿Mansur Yavaş duyurdu. Türkiye’nin kurumsal anlamda en kapsamlı proje yarışmasını başlatıyoruz
﻿Mansur Yavaş duyurdu. Türkiye’nin kurumsal anlamda en kapsamlı proje yarışmasını başlatıyoruz
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.