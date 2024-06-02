Dünyanın en büyük havai fişeğini görmüş müydünüz?

Kaynak: Haber Merkezi
Dünyanın en büyük havai fişeğini görmüş müydünüz?

Japonya'nın Nagaoka şehrinde düzenlenen festivalde, çapı 1,2 metre ve ağırlığı yaklaşık 420 kilogram olan dünyanın en büyük havai fişeği Yonshakudama gökyüzünü aydınlattı.

Japonya'nın Niigata Prefektörü'ndeki Nagaoka şehrinde her yıl düzenlenen Nagaoka Havai Fişek Festivali, dünyanın en büyük havai fişeği olan Yonshakudama'nın patlamasıyla unutulmaz anlara sahne oldu.

Çapı 1,2 metre ve ağırlığı yaklaşık 420 kilogram olan bu devasa havai fişek, gökyüzünde 800 metre yükseğe çıkarak 800 metrelik geniş bir alanda muhteşem bir gösteri sundu.

Festival, II. Dünya Savaşı'nda yaşanan yıkımın ardından barış ve umut mesajı vermek amacıyla düzenleniyor. Yonshakudama'nın görkemli patlaması, binlerce izleyiciye unutulmaz bir deneyim yaşattı.

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