Evcil kunduzun baraj inşa etme içgüdüsü izleyenleri şaşırttı

Kaynak: Haber Merkezi
Evcil kunduzun baraj inşa etme içgüdüsü izleyenleri şaşırttı

Bebekken kurtarılan evcil kunduz, baraj inşa etme yönündeki inanılmaz içgüdüsüyle izleyenleri şaşkına çevirdi.

Bebekken kurtarılan ve evcil olarak yetiştirilen bir kunduz, içgüdüsel olarak baraj inşa etme yeteneğiyle izleyenleri şaşırttı. Anne ve babasının baraj inşa ettiğini hiç görmemiş olmasına rağmen, kunduzun bu yeteneği doğal bir içgüdü olarak ortaya çıktı.

Evinde serbestçe dolaşan kunduz, terlik, oyuncak ve küçük yılbaşı ağacı gibi bulduğu her türlü nesneyi topladı. Bu nesneleri kapının önüne taşıyarak bir baraj inşa etmeye başladı. Kunduzun bu ilginç ve sevimli davranışı, sahibi tarafından kayda alınarak sosyal medyada paylaşıldı.

Kısa sürede viral olan video, izleyenlerin büyük beğenisini topladı. Kullanıcılar, kunduzun bu doğal içgüdüsü karşısında hem şaşkınlıklarını hem de hayranlıklarını dile getirdiler. Bu olağanüstü davranış, doğanın hayvanlara nasıl benzersiz yetenekler ve içgüdüler verdiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

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