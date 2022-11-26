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Kendi yasakladı kendi bozu: FIFA patronu çıldırmış olmalı

Sayın FIFA Başkanı: Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu?

Haber Giriş: 26 Kasım 2022 Cumartesi - 14:40
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Infantino yasakladığı kol bandıyla Katar'da fotoğraf çektirdi

Kendi yasakladı kendi bozu: FIFA patronu çıldırmış olmalı
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Dünya Kupası'nda takım kaptanlarının LGBTQ+ toplumları temsil eden gökkuşağı renkli kol banlarını takmasını yasaklayan FIFA'nın başkanı Infantino'nun Almanya-Japonya maçında verdiği bir poz "iki yüzlülük" olarak değerlendirildi.


Infantino, maçta Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser'ın yanına giderek, kolundaki "Tek Aşk" yazan yasakladığı bantı işaret ederek, kameralara gülümsedi.
Bu fotoğraf sosyal medyada olay oldu.

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