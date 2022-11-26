Kendi yasakladı kendi bozu: FIFA patronu çıldırmış olmalı

Dünya Kupası'nda takım kaptanlarının LGBTQ+ toplumları temsil eden gökkuşağı renkli kol banlarını takmasını yasaklayan FIFA'nın başkanı Infantino'nun Almanya-Japonya maçında verdiği bir poz "iki yüzlülük" olarak değerlendirildi.



Infantino, maçta Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser'ın yanına giderek, kolundaki "Tek Aşk" yazan yasakladığı bantı işaret ederek, kameralara gülümsedi.

Bu fotoğraf sosyal medyada olay oldu.