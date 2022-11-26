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Dünya Kupası'nın ilk ölüm haberi Doha'dan geldi

2022 Dünya Kupası'nda ülkesi Galler'in maçını takip etmek için Katar'da bulunan bir taraftarın hayatını kaybettiği açıklandı.

Haber Giriş: 26 Kasım 2022 Cumartesi - 17:29
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62 yaşındaki Galler vatandaşı Doha'da öldü

Dünya Kupası'nın ilk ölüm haberi Doha'dan geldi
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Galler makamlarından yapılan açıklamada, oğlu ve arkadaşlarıyla Dünya Kupası için Doha'da bulunan Kevin Davies'in yaşamını yitirdiği kaydedildi. 62 yaşındaki Galli taraftarın doğal nedenlerle öldüğü düşünülüyor.

Galler'in B Grubu'ndaki ikinci maçında İran'a 2-0 yenildiği karşılaşmayı Davies'in izlemediği basına yansıdı.

Yaklaşık 2 bin 500 Galli taraftar, Dünya Kupası'nda takımlarını desteklemek için Katar'a gitti.

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