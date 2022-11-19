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  • FIFA Başkanı Infantino Katar'ın içki yasağını böyle savundu: 3 saat bira içmezseniz ölmezsiniz

FIFA Başkanı Infantino Katar'ın içki yasağını böyle savundu: 3 saat bira içmezseniz ölmezsiniz

FIFA Başkanı Gianni Infantino, 2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak Katar’ın içki yasağına destek verdi. Batı’yı iki yüzlü olmakla suçlayan Infantino, “3 saat bira içmezseniz ölmezsiniz.” dedi.

Haber Giriş: 19 Kasım 2022 Cumartesi - 15:52
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'3 saat bira içmezseniz ölmezsiniz' FIFA Başkanı Gianni Infantino Katar'ın içki yasağını böyle savundu

FIFA Başkanı Infantino Katar'ın içki yasağını böyle savundu: 3 saat bira içmezseniz ölmezsiniz
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AA’da yer alan haberde, Katar'ın başkenti Doha'daki medya merkezinde basın toplantısı düzenleyen Infantino, Katar'ın turnuva tarihinin en iyi organizasyonuna imza atacağını savundu.

"3 BİN YILDIR YAPTIKLARIMIZ İÇİN ÖZÜR DİLEMELİYİZ"
Ev sahibi ülkenin Dünya Kupası hazırlıkları sırasında insan haklarını hiçe saydığı yönündeki eleştirilere sert yanıt veren Infantino, "Ben Avrupalıyım. Dünyanın dört bir yanında 3 bin yıldır yaptıklarımız için, ahlak dersi vermeden önce özür dilemeliyiz. Eğer Avrupa, bu insanların kaderini gerçekten önemsiyorsa, bu işçilerin bir kısmının çalışmak üzere Avrupa'ya gelebilmesi için yasal yollar oluşturabilir. Onlara biraz gelecek ve umut verebilirler." diye konuştu.



TEK TARAFLI AHLAK DERSİ SADECE İKİYÜZLÜLÜKTÜR
Reform ve değişimin zaman alacağını vurgulayan Infantino, "Bu insanlara yardım etmek, onları eğitmek ve daha iyi bir gelecek vermek için yatırım yapmalıyız. Hepimiz kendimizi eğitmeliyiz. Bu tek taraflı ahlak dersi sadece ikiyüzlülüktür. Neden kimsenin 2016'dan bu yana kaydedilen ilerlemeyi görmediğini merak ediyorum." ifadelerini kullandı.



"EN BÜYÜK SORUNUMUZ BUYSA İSTİFA EDERİM"
Statlarda ve çevresinde alkollü içecek satışı yasağına da değinen Infantino, “Eğer Dünya Kupası ile ilgili en büyük sorunumuz buysa derhal istifa eder ve dinlenmek için sahile giderim. Günde üç saat boyunca bira içemezseniz, hayatta kalacağınızı düşünüyorum.” şeklinde konuştu
 

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Futbolkolik
19.11.2022 16:29
Ne zaman ne içeceğini sana mı soracaklar.kac para aldın bunu söylemek için.fiatin ne baskan  
 
Murat D.
19.11.2022 16:01
Ortak amaç para olunca herkesin dini aynı oluyor  
 
Bizdeki parataparlara ver milyar $
19.11.2022 16:01
Değil 3saat ayık gezmezler..  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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