FIFA Başkanı Infantino Katar'ın içki yasağını böyle savundu: 3 saat bira içmezseniz ölmezsiniz

AA’da yer alan haberde, Katar'ın başkenti Doha'daki medya merkezinde basın toplantısı düzenleyen Infantino, Katar'ın turnuva tarihinin en iyi organizasyonuna imza atacağını savundu.



"3 BİN YILDIR YAPTIKLARIMIZ İÇİN ÖZÜR DİLEMELİYİZ"

Ev sahibi ülkenin Dünya Kupası hazırlıkları sırasında insan haklarını hiçe saydığı yönündeki eleştirilere sert yanıt veren Infantino, "Ben Avrupalıyım. Dünyanın dört bir yanında 3 bin yıldır yaptıklarımız için, ahlak dersi vermeden önce özür dilemeliyiz. Eğer Avrupa, bu insanların kaderini gerçekten önemsiyorsa, bu işçilerin bir kısmının çalışmak üzere Avrupa'ya gelebilmesi için yasal yollar oluşturabilir. Onlara biraz gelecek ve umut verebilirler." diye konuştu.







TEK TARAFLI AHLAK DERSİ SADECE İKİYÜZLÜLÜKTÜR

Reform ve değişimin zaman alacağını vurgulayan Infantino, "Bu insanlara yardım etmek, onları eğitmek ve daha iyi bir gelecek vermek için yatırım yapmalıyız. Hepimiz kendimizi eğitmeliyiz. Bu tek taraflı ahlak dersi sadece ikiyüzlülüktür. Neden kimsenin 2016'dan bu yana kaydedilen ilerlemeyi görmediğini merak ediyorum." ifadelerini kullandı.







"EN BÜYÜK SORUNUMUZ BUYSA İSTİFA EDERİM"

Statlarda ve çevresinde alkollü içecek satışı yasağına da değinen Infantino, “Eğer Dünya Kupası ile ilgili en büyük sorunumuz buysa derhal istifa eder ve dinlenmek için sahile giderim. Günde üç saat boyunca bira içemezseniz, hayatta kalacağınızı düşünüyorum.” şeklinde konuştu



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