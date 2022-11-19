FIFA Başkanı Infantino'dan dünyayı şoke eden açıklama. 'Bugün kendimi eşcinsel hissediyorum'

2022 Dünya Kupası öncesi Katar'a yönelik eleştiri yağmuru FIFA Başkanı Gianni Infantino'yu adeta çılgına çevirdi.

İtalyan futbol adamı, Katar'ı insan hakları ihlalleri nedeniyle eleştiren Avrupa'ya yönelik çok sert bir konuşma yaparken, herkesi şoke eden ifadeler kullandı.

Doha'da basın toplantısı düzenleyen Infantino şunları söyledi:

"Bugün farklı ve güçlü hislerim var. Bugün kendimi Katarlı hissediyorum. Bugün kendimi bir Arap gibi hissediyorum. Bugün Afrikalı gibi hissediyorum. Bugün eşcinsel hissediyorum. Bugün engelli hissediyorum. Bugün göçmen işçi gibi hissediyorum.

Avrupa önce 1000 yılı aşkın süredir kendi yaptıklarına baksın. Katar'a ahlaki ders veremezler. Katar'daki göçmen işçiler kendi ülkelerinden daha fazla para kazanıyor. Dünyada 1 milyar engelli var ama bu kimsenin umurunda değil.

Ayrımcılığın nasıl bir his olduğunu bilirim. Kızıl saçlarım olduğu için zorbalığa uğramıştım"