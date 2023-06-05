İngiliz istihbaratının Beşiktaşlı başkanı Hakan Fidan’ı sahte hesaptan tebrik etti

İngiliz istihbaratının başındaki isim Richard Moore Dışişleri Bakanlığı’na getirilen Hakan Fidan’ı sosyal medyadan tebrik etti. Ancak Fidan’ın hesabının sahte olduğu ortaya çıktı.

İngiliz istihbaratının Beşiktaşlı başkanı Hakan Fidan’ı sahte hesaptan tebrik etti

Dünyaca ünlü istihbarat servislerinin başında gelen İngiliz İstihbarat Servisi’nin (MI6) başkanı Richard Moore büyük bir gafa imza attı.

Daha önce Türkiye’de büyükelçilik görevi yapan ve şu an MI6’nın başında bulunan Moore, Hakan Fidan’ın Dışişleri Bakanlığı’na getirilmesinden sonra, sosyal medya hesabından bir tebrik mesajı yayınlayarak Hakan Fidan’ı da etiketledi.

Moore, Hakan Fidan’a "Dost ve eski meslektaşıma yeni görevinde başarılar dilerim. Hayırlı olsun, bakanım!" yazdı.

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Ancak sosyal medya kullanıcıları Moore’u uyararak Hakan Fidan’a ait hesabın parodi hesap olduğunu belirtti.

Moore'un tebrik mesajında yer alan hesabın profil bilgilerinde, "Resmi hesap değildir" ve "Parodi Hesap" ibareleri, hem Türkçe hem İngilizce olarak yer alıyor. Buna rağmen istihbaratın en üst isminin böyle bir hata yapması ise yoğun eleştiri almasına sebep oldu.

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TÜRKİYE BÜYÜKELÇİLİĞİ DÖNEMİNDE BEŞİKTAŞ'A ÜYE OLDU

Öte yandan Moore, Türkiye'de büyükelçi olduğu dönemde Beşiktaş ile ilgili sık sık paylaşımlar yaparken, Beşiktaşlı olduğunu da dile getiriyordu.

Dönemin başkanı Fikret Orman tarafından kendisine üyelik kartı takdim edilmiş ve ismine yazılı forma hediye edilmişti.

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