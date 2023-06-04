Yunan basınında Hakan Fidan analizi

Erdoğan'ın yeni kabineyi açıklamasının ardından Yunanistan’dan dikkat çeken Hakan Fidan analizi geldi. Analizde Fidan’ın zorlu bölgelerde müzakereci olarak görev aldığına vurgu yapıldı.

Yunan basınında Hakan Fidan analizi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni Kabine'yi açıklamasının ardından komşudan Hakan Fidan analizleri gelmeye başladı. Dışişleri Bakanlığı görevine Hakan Fidan'ın getirilmesi Yunanistan'da ses getirirken Fidan'ın “zor” bir isim olduğuna vurgu yaptı.

yunanekrangoruntusu.png"SONUNDA KAPIYI AÇMAYI BAŞARDI"

Yunan gazetesi Etnos’un Türkiye muhabiri Maria Zacharaki’in, “Hakan Fidan'ın Türkiye'ye yönelik tehlikeli misyonu - Batı şimdi de Erdoğan'a kırmızı halı serecek mi?” adlı analiz haberinde, Hakan Fidan'ın Türkiye’nin görünmeyen tarafını sembolize ettiği belirtilirken, "Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Kafkasya gibi diplomasinin çok zor olduğu alanlarda müzakereciydi. Son olarak Mısır'da daha zorlu bir görevde bulundu ve sonunda kapıyı açmayı başardı" ifadeleri kullanıldı.

Hakan Fidan'dan başta Türk-Amerikan ilişkileri olmak üzere uluslararası arenada bir dizi konuyu çözmesi isteneceği ifade edildi.

Yazıda, "MİT'te geçen bunca yıl boyunca çok zeki, askeri, diplomat, akademisyen ve mükemmel durumsalcı bir karışımı olan Hakan Fidan'ın Türkiye dışişleri bakanlığına yerleştirilmesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelecekte nasıl bir politika izleyeceğini gösteriyor" denildi.

Fidan'ın profilinin dış politikada Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'sinin “güçlü görünme” niyetini gösterdiği yorumu yapıldı.

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