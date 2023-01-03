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Bıçak parası iddialarına rektörden ilginç yanıt: Ben Hakan Fidan değilim

Üniversite hastanesinde bıçak parası alındığı iddialarını yanıtlayan rektör İsmail Hakkı Özölçer, "Ben Hakan Fidan değilim" dedi.

Haber Giriş: 3 Ocak 2023 Salı - 14:20
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Ben Hakan Fidan değilim. Bıçak parası iddialarına rektörden ilginç yanıt

Bıçak parası iddialarına rektörden ilginç yanıt: Ben Hakan Fidan değilim
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Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü İsmail Hakkı Özölçer, düzenlediği basın toplantısında Tıp Fakültesi'nde profesörler tarafından bıçak parası alındığı yönündeki iddiaları yanıt verdi.

Bıçak parasının Türkiye'nin sorunu olduğunu söyleyen Özölçer, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan'a atıf yaptı.

Özölçer açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Sadece bizim sorunumuz değil. Sağlık Bakanlığı tüm muayeneleri kapattı. Ama üniversitelerde öyle değil. Bizim hocalarımız muayene açıyor. Ben Hakan Fidan değilim. Hastalara söylüyorum. Gece gündüz hastaneye gidip hastalara bu konuda şikayeti olan var mı diyorum. Bıçak parası konusunda şikayetiniz varsa gereğini yapalım. Ama polisin yapamadığını ben yapamam. Hastalardan para alan  doktor varsa gereğini yaparım. Ama hastalar isim vermek istemiyor. Bu bahsettiğimiz konu asla tüm doktorları kapsamaz. Sorun belki yüzde 5'i bulur. Ama suyu bulandırmaya yetiyor. Can korkusu olan hastadan hiç bir doktor para alamaz"

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Maçkalı
3.01.2023 16:18
22 yıllık astım hastasıyım. 4 yıl önce 600 tl. Prof.re verdim. Tekrar muayene için para istedi tekrar bir prof. 1750 tl istedi bu para çokmu lazım bunlara ayıp sonuç 2 mt. Bir çukur.  
 
Akıl Ahlak
3.01.2023 16:08
Vıcdan ilaki polis devreye girince merhametle devreye girsin. Allahtan korkun.  
 
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