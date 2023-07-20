İngiliz turist Türk otelini böyle dolandırdı. Bilekliği sayesinde dilediğince yedi içti

İngiltere’den ülkemize gelen 39 yaşındaki Roxanne Balciunas, bu yılın Mayıs ayında ailesiyle birlikte her şey dahil bir tatil için Kuşadası’ndaki 5 yıldızlı bir otelde kaldı.

Seyahat çantasında “her şey dahil bileklikleri”ni bulan kadın iki ay sonra annesini de bu otele kaydettirdi ve kimsenin aklına gelmeyecek bir dolandırıcılığa imza attı.

İKİ ÇOCUĞUYLA OTELİN İMKANLARINDAN SINIRSIZ YARARLANDI

OdaTv'den alınan bilgilere göre; 13 ve 6 yaşlarındaki iki çocuğunu da alan anne, otele 10 dakika uzaklıktaki ucuz bir dairede kaldı ve lüks otele gizlice girmek için tarihi geçmiş bileklikleri kullandı.

Otele gizlice girdiğini, ancak yine de 4 günlük tatili boyunca tesisin “her şey dahil” özelliklerinden en iyi şekilde yararlandığını belirten kadın bu anları bir de TikTok'ta paylaştı.

"HER ŞEYİN TADINI ÇIKARDIM"

Balcinunas, Kendisine gelen tepkiler üzerine “Bana istediğiniz kadar hırsız deyin ama bir haftalık bedava yiyecek ve içeceğin tadını çıkardım.” dedi. Ailesinin her ay tatile çıktığını ve sadece dört ve beş yıldızlı her şey dahil otellerde kaldığını iddia etti. İngiliz basınına konuşan bir otel çalışanı ise ailenin bu kez beş yıldızlı oteldeki ücretli konaklamalarından daha fazla yemek yediğini söyledi.

Balciunas sosyal medyada yaptığı açıklamada, “'Annem tatilini sadece bir hafta önce rezerve etti, son dakika işiydi. Annemi o otele doğru yönlendirdim ve Mayıs ayından kalma bilekleri bulduğumda ‘Bu harika’ dedim. Öncesinde, sadece dalga geçiyordum, ‘Gidip yemeklerini yiyeceğiz’ diyordum.

"BİLEKLİKLERİMİZİ KONTROL ETMEDİLER"

Başta çocuklara şaka yapıyordum ama sonra bunu gerçekten yaptım. Kuşadası’na ikinci gidişimizde kaldığımız temizdi ama biz tatile gittiğimizde her şey dahil beş yıldızlı ya da en az dört yıldızlı otellere gideriz. Lüks otele girdiğimde bilekliklerimizi kontrol etmediler. Bileklikler üzerimizde olduğu için kimse kontrol etmedi çünkü taktığımızı görebiliyorlardı. Oğlum bunun oldukça komik olduğunu düşündü. Ne zaman bir şeyler yesek, ‘Bedava cips, bedava yemek’ diyordu.” ifadelerini kullandı.

OTEL AÇIKLANMA YAPMADI

Balcinuas’ın paylaşımı 900'den fazla beğeni, paylaşım ve yorum alırken, sosyal medya kullanıcıları yorumlarda farklı görüşlerini paylaşmakta gecikmedi. Bazıları annenin sözde cesaretini överken, diğerleri onu hırsızlıkla suçladı. Balcinuas’ın kaldığı lüks otel ise henüz olayla ilgili bir yorum yapmadı.