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İngilizce bilmeyen direksiyona geçemeyecek

İBB’nin önerisiyle yeni taksilerinde, İngilizce bilmeyen direksiyona geçemeyecek. Yeni taksiciler için eğitimler başladı.

Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı - 11:58
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İngilizce bilmeyen direksiyona geçemeyecek. Taksicilere yeni eğitim

İngilizce bilmeyen direksiyona geçemeyecek
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) önerisiyle Ulaştırma Koordinasyon Müdürlüğü'nde (UKOME)minibüsten dönüşümü kabul edilen yeni taksiler için eğitimler başladı.

Yolcu kapasitesi 8 1 olan taksilerde çalışmak isteyenler için düzenlenen eğitimlere darp, taciz, yol ve güzergâh seçme gibi davranışlar nedeniyle yaptırım almamış kişiler katılabilecek. Sürücülere, iletişim, güvenli sürüş, şehir bilgisi, ilk yardım ve temel İngilizceyi içeren eğitimler verilecek.

İBB Ulaşım Akademi kapsamındaki eğitimlerde şoförlerin mesleki ve kişisel gelişimlerini geliştirmeye dönük programlar düzenleniyor.

YAPTIRIM ALMAMIŞ SÜRÜCÜLER GÖREV YAPACAK

Dönüşümü gerçekleştirilen taksilerde geçmişinde kusurlu davranış bulunmayan sürücüler görev yapacak. Eğitime başvurabilecek kişiler; darp, taciz, yolcu/güzergah seçme, kaba davranış, fazla ücret alma konularında herhangi bir yaptırıma uğramamış sürücülerden seçilecek.

İKİ HAFTALIK PROGRAM

Taksilerde şoför olmak isteyenler için 2 haftalık eğitim programı düzenlenecek. Sürücüler 13-24 Mart tarihleri arasında şu başlıklarda eğitim alacak:

İletişim Eğitimi

Kişisel Gelişim ve Farkındalık Eğitimi

İstanbul Şehir Bilgisi Eğitimi

Güvenli Sürüş Tekniği Eğitimi

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

Ulaşım Mevzuatı Eğitimi:

Acil Durum, Kriz Yönetimi ve İlk Yardım Eğitimi

Yabancı Dil Eğitimi

Dezavantajlı Gruplar ile Empati ve İşaret Dili Eğitim.

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