10 Nisan 2023 Pazartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Ruslar İstanbul’daki taksi sorunuyla dalga geçti

Ruslar İstanbul’daki taksi sorunuyla dalga geçti

İstanbul’un taksi sorunu Rusların da gözünden kaçmadı: "İstanbul'da taksiyle bir yere gitmek için isteğiniz yeterli değil. Taksicinin de oraya gitmek istemesi lazım."

Haber Giriş: 10 Nisan 2023 Pazartesi - 10:20
Takip Et

Ruslar taksi sorunuyla dalga geçti

Ruslar İstanbul’daki taksi sorunuyla dalga geçti
+
Aa
-

Editör: Oğuz Ok

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrası Türkiye’de hali hazırda yaşayan Rus nüfusunda patlama yaşandı. Bu durum Rusların, Türkiye’deki günlük yaşam dair tespitlerini beraberinde getirdi.

Rus komedyen Slava Komissarenko, hem İstanbulluların hem de turistlerin şikayet ettiği taksicileri diline doladı. dert 

"Fark ettiniz mi İstanbul’da taksiyle bir yere gitmek için isteğiniz yeterli değil. Taksicinin de oraya gitmek istemesi lazım." diyen Komissarenko, şöyle devam etti:

"Senin isteğin yeterli değil. İstanbul, taksi tutmaya çalıştığın zaman taksicinin durup, seni götüremeyeceğini söylediği tek şehir! Cidden taksi yakalıyorum, taksi duruyor ve bana: 'Trafik, trafik!' diyor. Ee git o zaman trafik varsa! Neden durdun? Yollardaki durumu anlatmak için mi?"

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kuvvetli yağış ve dondurucu soğuk geliyor. Meteoroloji bölge bölge uyardı
1
﻿Kuvvetli yağış ve dondurucu soğuk geliyor. Meteoroloji bölge bölge uyardı
﻿Kuvvetli yağış ve dondurucu soğuk geliyor. Meteoroloji bölge bölge uyardı
﻿Kuzey Kore’nin dünyayı şaşkına çeviren hırsızlık çarkı ortaya çıktı. Milyarlarca dolar parayı böyle kazanıyorlar
2
﻿Kuzey Kore’nin dünyayı şaşkına çeviren hırsızlık çarkı ortaya çıktı. Milyarlarca dolar parayı böyle kazanıyorlar
﻿Kuzey Kore’nin dünyayı şaşkına çeviren hırsızlık çarkı ortaya çıktı. Milyarlarca dolar parayı böyle kazanıyorlar
﻿Flaş... Flaş... Marmara'da deprem
3
﻿Flaş... Flaş... Marmara'da deprem
﻿Flaş... Flaş... Marmara'da deprem
﻿Gelen o soru Esra Ezmeci'yi çıldırttı: Nasıl Bir adam bu
4
﻿Gelen o soru Esra Ezmeci'yi çıldırttı: Nasıl Bir adam bu
﻿Gelen o soru Esra Ezmeci'yi çıldırttı: Nasıl Bir adam bu
﻿İşte İYİ Parti'nin milletvekili aday listesi
5
﻿İşte İYİ Parti'nin milletvekili aday listesi
﻿İşte İYİ Parti'nin milletvekili aday listesi
﻿ AKP'li Mehmet Metiner'den tartışma yaratacak ifadeler. ''Kendisine karşı Reis'i savunduğumuz kişiler...''
6
﻿ AKP'li Mehmet Metiner'den tartışma yaratacak ifadeler. ''Kendisine karşı Reis'i savunduğumuz kişiler...''
﻿ AKP'li Mehmet Metiner'den tartışma yaratacak ifadeler. ''Kendisine karşı Reis'i savunduğumuz kişiler...''
﻿Saadet Partisi, CHP listelerinden seçime girecek adaylarını açıkladı
7
﻿Saadet Partisi, CHP listelerinden seçime girecek adaylarını açıkladı
﻿Saadet Partisi, CHP listelerinden seçime girecek adaylarını açıkladı
﻿Rüyada birini boğazladığını görmek ne demek?
﻿Rüyada birini boğazladığını görmek ne demek?
﻿Rüyada birini boğazladığını görmek ne demek?
﻿Ticaret Bakanlığı "Dış Ticaret Beklenti Anketi"ni yayımladı
﻿Ticaret Bakanlığı
﻿Ticaret Bakanlığı "Dış Ticaret Beklenti Anketi"ni yayımladı
﻿WhatsApp nasıl kuruldu? İşte her anımızda kullandığımız uygulamanın hikayesi
﻿WhatsApp nasıl kuruldu? İşte her anımızda kullandığımız uygulamanın hikayesi
﻿WhatsApp nasıl kuruldu? İşte her anımızda kullandığımız uygulamanın hikayesi
﻿İzmir merkezli 10 ildeki FETÖ operasyonu: 5 tutuklama
﻿İzmir merkezli 10 ildeki FETÖ operasyonu: 5 tutuklama
﻿İzmir merkezli 10 ildeki FETÖ operasyonu: 5 tutuklama
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.