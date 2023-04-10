Ruslar İstanbul’daki taksi sorunuyla dalga geçti

Editör: Oğuz Ok



Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrası Türkiye’de hali hazırda yaşayan Rus nüfusunda patlama yaşandı. Bu durum Rusların, Türkiye’deki günlük yaşam dair tespitlerini beraberinde getirdi.



Rus komedyen Slava Komissarenko, hem İstanbulluların hem de turistlerin şikayet ettiği taksicileri diline doladı. dert



"Fark ettiniz mi İstanbul’da taksiyle bir yere gitmek için isteğiniz yeterli değil. Taksicinin de oraya gitmek istemesi lazım." diyen Komissarenko, şöyle devam etti:



"Senin isteğin yeterli değil. İstanbul, taksi tutmaya çalıştığın zaman taksicinin durup, seni götüremeyeceğini söylediği tek şehir! Cidden taksi yakalıyorum, taksi duruyor ve bana: 'Trafik, trafik!' diyor. Ee git o zaman trafik varsa! Neden durdun? Yollardaki durumu anlatmak için mi?"

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