Dünya basını şaşkına döndü. Kimse Erdoğan'ın bu hareketine anlam veremedi

Cumhurbaşkanlığı seçiminin galibi Recep Tayyip Erdoğan oldu.

Erdoğan, dün (28 Mayıs) oyunu kullandıktan sonra okul bahçesinde kendisini bekleyen seçmenlere para dağıttı. Kameralara yansıyan bu anlar dünya basınında geniş yer buldu.

“ERDOĞAN İÇİN GELENEK HALİNE GELDİ”

Reuters, haberinde şu ifadelere yer verdi: "Erdoğan değeri yaklaşık 10 ABD doları olan 200 TL’lik banknotları verdi ve kapının dışında sıraya giren destekçilerinin elini sıktı. Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi özel günlerde çocuklara genellikle paranın yanı sıra oyuncaklar da dağıtan Erdoğan için bu hareket bir gelenek haline geldi."

"ALMANYA'DA DÜŞÜNÜLMEYECEK OLAY TÜRKİYE'DE MÜMKÜN"

Almanya'nın Der Spiegel dergisi görüntüleri "Almanya'da düşünülmeyecek olay Türkiye'de mümkün" sözleriyle servis etti.

İngiltere merkezli The Guardian gazetesi, "Görevdeki cumhurbaşkanı, taraftarlarıyla tokalaşırken 200 lira değerinde banknot dağıttı" dedi.

"ERDOĞAN YASALARI İHLAL ETTİ"

Hindistan merkezli televizyon kanalı WION, Erdoğan'ın yasaları açıkça ihlal ettiğini belirtti. TV kanalı haberde "Türkiye’de seçimler: Erdoğan, yasaları açıkça ihlal ederek destekçilerine nakit para dağıttı. Erdoğan, pazar günü yapılan cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde oy kullandıktan sonra taraftarlara nakit dağıtırken görüntülendi" ifadelerine yer verdi.