Sığınmacı sorunu daha iyi anlatılamazdı. Fatih Sultan Mehmet İstanbul’u bu haliyle görse ne derdi

Sosyal medya yayınladığı videoyla bir genç sığınmacı sorununa dikkat çekti.
"FATİH SULTAN MEHMET İSTANBUL TURU ATIYOR"
Videoya "Fatih Sultan Mehmet İstanbul turu yapıyor" başlığını atan genç, komik bir parodi sergiledi.
Ülkedeki sığınmacı sorununa değinen Talha Çubuk isimli içerik üretici videoda Fatih Sultan Mehmet'i canlandırarak İstanbul sokaklarında Türk arayışına koyuldu.
Sokakta dolaşan kimi sorsa yabancı uyruklu çıkan Fatih Sultan Mehmet paradosinin görüntüleri sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.
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