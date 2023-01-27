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Fenerbahçe'de Batshuayi detayı: Beşiktaş'ta yapamadı

Batshuayi, bu sezonki performansıyla Fenerbahçe'de beğeni topluyor. Yıldız oyuncu birçok maçta skora direkt etki etti.

Haber Giriş: 27 Ocak 2023 Cuma - 13:39
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Beşiktaş'ta yapamadı: Fenerbahçe'de Batshuayi detayı

Fenerbahçe'de Batshuayi detayı: Beşiktaş'ta yapamadı
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Michy Batshuayi, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 21 resmi müsabakada 14 gol kaydetti. Belçikalı golcü Beşiktaş'ta oynadığı dönem, bu rakamı 42 maç sonunda elde etmişti.
Geçtiğimiz yıl Beşiktaş forması altında mücadele eden Batshuayi, siyah beyazlılarla 42 maçta 14 gol kaydetmişti.
Belçikalı forvet, Beşiktaş dönemindeki gollerinin tamamını Süper Lig'de kaydetti. Michy Batshuayi, 5 Şampiyonlar Ligi, 3 Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa maçlarında golle buluşamamıştı.
Batshuayi için Fenerbahçe döneminde ise tablo tersine döndü. Sezon başındaki eleştirilere sahada yanıt veren Belçikalı oyuncu, HangiKredi Ümraniyespor karşısında fileleri havalandırarak bu sezon oynadığı toplam 21 maçta 14'üncü golünü kaydetti.
Süper Lig'de Fenerbahçe formasıyla 13 maça çıkarak 9 gole ulaşan Belçikalı futbolcu ayrıca Türkiye Kupası'nda 2, UEFA Avrupa Ligi'nde 3 kez ağları sarstı.
Yıldız oyuncu bu sezon ligde girdiği pozisyonların yüzde 43'ünü gole çevirirken, 83 dakikada bir gol sevinci yaşadı.

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Adanalıyığ
27.01.2023 13:51
Batsuayi'yi beğenmeyen transfer sihirbazı Ceyhun okudun mu?  
 
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