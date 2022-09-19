İngiltere kraliçe Elizabeth ile vedalaşıyor

96 yaşında hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, bugün çok sayıda dünya liderinin ve insanın katıldığı cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlanıyor. Kraliçe'nin son yolculuğu için naaşı Westminster Katedrali'ne götürüldü.

8 Eylül'de hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth 10 günlük ulusal yasın ardından bugün gömülüyor.

96 yaşındaki Kraliçe için düzenlenecek cenaze törenine dünyanın dört bir yanından liderler katılıyor.

KRALİÇE'NİN NAAŞI ABBEY'E TAŞINACAK

Dünya liderleri Kraliçe'nin cenaze törenine katılmak için Westminster Hall'a geldi. ABD Başkanı Joe Biden, eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron törene katılan liderler arasında.

Kraliçe'nin naaşı, Kraliyet Donanması'ndan 142 denizci tarafından çekilerek Westminster Hall'dan Abbey'e top arabasıyla taşınacak. Kraliyet ailesi üyelerinin katıldığı törende Kral 3. Charles naaşı takip edecek.