İngiltere Nijerya maçında inanılmaz olay. Hakem tekrar etmek zorunda kaldı

Editör: Fatma Demirkaya
Kadınlar Dünya Kupası son 16 turunda İngiltere ile Nijerya karşı karşıya geldi.
90 dakikası berabere biten maç uzatmalara gitti.
Uzatmalarda da gol sesi çıkmayınca seri penaltı atışlarına geçildi.
Penaltılarda Nijerya'yı 4-2 mağlup etmeyi başaran İngiltere, çeyrek finale yükseldi.
MAÇ ÖNCESİ İNANILMAZ BİR OLAY YAŞANDI
İngiltere-Nijerya maçı başlamadan önce hakem yazı tura atışı gerçekleştirdi. Hakemin parayı attığı sırada yaşanan olay gülüşmelere sebep oldu.
PARA DİK GELDİ
Hakemin attığı para sahaya dik bir şekilde düştü. Parayı yerden alan hakem yazı tura atışını tekrarlamak zorunda kaldı.
Yaşanan bu olay sosyal medyada gündem oldu.