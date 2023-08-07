Türkiye'de sığınmacı istemeyene ırkçı derler. İngiltere'nin sığınmacılar için yaptığı yüzen hapishane faaliyete geçti

İngiltere'deki sığınmacıların konaklaması için özel olarak hazırlanan Bibby Stockholm isimli yüzen hapishane faaliyete geçti. İngiltere İçişleri Bakanlığı, sığınmacıların yaşaması planlanan gemiye ilk sığınmacıların taşındığını açıkladı.

İngiltere tarafından, ülkenin güneyindeki Dorset bölgesindeki Portland Limanı’na demirleyen ve sığınmacıların yaşaması için özel olarak hazırlanan gemi, ilk sığınmacılarını ağırlamaya başladı.

İngiltere İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, birkaç sığınmacının Bibby Stockholm adlı mavnaya (büyük gemi) ilk etapta 50, uzun vadede ise 500'e yakın 18-65 yaş arası erkek sığınmacının yerleştirilmesi planlandığı bildirildi.

İNGİLTERE, SIĞINMACILARI ASKERİ TESİSLER VE GEMİLERE YERLEŞTİRİYOR

İngiltere, ülkedeki yaklaşık 50 bin sığınmacının konaklaması için askeri tesislerdeki kullanılmayan binalar ile mavnalar üzerine inşa edilmiş yüzen yapılarda sığınmacıları ağırlama kararı almıştı.

YÜKSEK MALİYETLİ OTELLERDEN YÜZEN HAPİSHANELERE

Halihazırda sığınmacıları otellerde ağırlayan İngiltere, yüksek maliyet nedeniyle sığınmacıları taşıma kararı aldığını açıklarken Bibby Stockholm de bu amaç doğrultusunda sığınmacıların yerleştirileceği ilk gemi olarak gündeme gelmişti.

Yüzen hapishanede konaklaması planlanan sığınmacıların 18 ay içinde Bibby Stockholm'e getirilmesi beklenirken 2 binden fazla sığınmacının ise Lincolnshire ve Essex bölgelerindeki iki hava üssündeki kullanılmayan binalara taşınması planlanıyor.