İngiltere'de enflasyon mayısta sabit kaldı

İngiltere'de yıllık enflasyon, mayısta yüzde 8,7 ile değişiklik göstermezken, çekirdek enflasyon yüzde 7,1'e çıktı.

İngiltere'de enflasyon mayısta sabit kaldı

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), mayıs ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı.

Buna göre, yıllık enflasyon mayısta yüzde 8,7 ile sabit kaldı. Beklenti, enflasyonun yüzde 8,4 olacağı yönündeydi.

kapak33333.jpg

İngiltere'de çekirdek enflasyon ise mayısta yüzde 7,1'e yükseldi. Çekirdek enflasyon, nisanda yüzde 6,8'e çıkarak Mart 1992'den beri en yüksek seviyesini görmüştü.

Gıda enflasyonu ise mayısta yüzde 18,4 olarak ölçülürken, hizmet sektörü enflasyonu yüzde 7,4'e çıktı.

Ülkede bu yıl martta yüzde 10,1 olan enflasyon, nisanda beklenenden az gerileyerek yüzde 8,7'ye düşmüştü. İngiltere'de gıda enflasyonu da nisanda yüzde 19,1 ile yüksek seyretmeye devam etmişti.

İngiltere'de enflasyon, Ekim 2022'de yüzde 11,1 ile son 41 yılın en yüksek seviyesine çıkmıştı.

Enflasyonu düşürmek için Aralık 2021'den beri para politikasında sıkılaşma uygulayan İngiltere Merkez Bankası (BoE), bu tarihten itibaren 12 kez üst üste faiz artışına giderek politika faizini yüzde 4,50'ye çıkardı.

BoE'nin yarınki Para Politikası Kurulu toplantısında 25 baz puan faiz artışına gideceğine kesin gözüyle bakılıyor.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, enflasyonu bu yıl yarı yarıya indirmeyi taahhüt ederken, BoE'nin nihai hedefi enflasyonu yüzde 2'ye çekmek ve bu seviyede tutmak.(AA)

Öne Çıkanlar
Antalya’nın deprem için en tehlikeli 3 bölgesi belli oldu
Antalya’nın deprem için en tehlikeli 3 bölgesi belli oldu
Ardıç çayı zayıflatır mı? Ardıç çayı nasıl yapılır?
Ardıç çayı zayıflatır mı? Ardıç çayı nasıl yapılır?
CHP Genel Başkanlığı için kolları sıvayan İmamoğlu'nun ilk icraatı ortaya çıktı
CHP Genel Başkanlığı için kolları sıvayan İmamoğlu'nun ilk icraatı ortaya çıktı
Kemal Sunal kimdir? Kemal Sunal neden ne zaman öldü?
Kemal Sunal kimdir? Kemal Sunal neden ne zaman öldü?
OceanGate Titan yolcuları kimlerdi? Titan yolcuları neden öldü?
OceanGate Titan yolcuları kimlerdi? Titan yolcuları neden öldü?
Borsa İstanbul’da tüm zamanların rekoru kırıldı. Tüm hisseler yükselişte
Borsa İstanbul’da tüm zamanların rekoru kırıldı. Tüm hisseler yükselişte
Son Haberler
MasterChef 19 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star kadroya giren isim kim oldu? Keşfet
MasterChef 19 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star kadroya giren isim kim oldu?
Enflasyon açıklanınca kira zammı belli oldu Güncel
Enflasyon açıklanınca kira zammı belli oldu
Sinek ısırığına kolonya sürülür mü? Bilim Kurulu Üyesi açıkladı Sağlık
Sinek ısırığına kolonya sürülür mü? Bilim Kurulu Üyesi açıkladı
Hatayspor Giorgi Aburjania’yı kadrosuna kattı Spor
Hatayspor Giorgi Aburjania’yı kadrosuna kattı
Ukrayna Rusya savaşında Türkiye’yi ateşe atacak saldırı iddiası Dünya
Ukrayna Rusya savaşında Türkiye’yi ateşe atacak saldırı iddiası
İspanya Engin Altan Düzyatan’ı konuşuyor Magazin
İspanya Engin Altan Düzyatan’ı konuşuyor
Fenomen Selin Ciğerci'nin mini bikini altıyla paylaştığı pozu olay oldu. Görenler çıplak sandı Magazin
Fenomen Selin Ciğerci'nin mini bikini altıyla paylaştığı pozu olay oldu. Görenler çıplak sandı