İngiltere’de enflasyonda düşüş ivmesi

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Turgay Tütüncü
İngiltere’de enflasyonda düşüş ivmesi
İngiltere’de Tüketici Fiyat Endeksi rakamları açıklandı. Açıklanan rakamlar 2 yılın en düşük seviyesine geriledi. Enflasyondaki düşüşü destekleyen unsurlar belli oldu.

İngiltere’de bugün enflasyon rakamları takip edildi. Enflasyon yıllık bazda yüzde 3,9 ile beklentilerin altında açıklandı. Enflasyonun yüzde 4,3 olarak açıklanması bekleniyordu. Böylece ülkede enflasyon, yüzde 4,2 olarak ölçülen Ekim 2021'den beri en düşük seviyesine geriledi.

Enflasyon aylık bazda ise yüzde eksi 0,2 olarak açıklandı. Enflasyonun aylık bazda yüzde 0,2 olarak açıklanması bekleniyordu. İngiltere'de enflasyon Ekim 2022'de yüzde 11,1 ile zirve yapmıştı. Gerilemeye rağmen ülkede enflasyon Avrupa Birliği (AB) ve bazı G7 ülkelerindeki seviyenin üzerinde seyrediyor.

Gıda ve enerji fiyatları hariç tutulduğu çekirdek enflasyon yıllık bazda yüzde 5,1 olarak açıklanırken, ekim ayında yüzde 5,7 seviyesine göre düşüş gösterdi. İngiltere Merkez Bankasının (BoE) para politikası kararları açısından yakından takip ettiği hizmet sektörü enflasyonu ise yıllık bazda yüzde 6,3 seviyesinde oldu. Hizmet sektörü enflasyonu ekimde yüzde 6,6 olarak ölçülmüştü.

ONS Başekonomisti Grant Fitzner, enflasyonun yıllık bazda iki yılı aşkın süredir görülen en düşük seviyesine gerilediğini söyleyerek, "Buna rağmen fiyatlar, Ukrayna'daki savaş öncesine göre hala yüksek seyrediyor." dedi.

Kasım ayı enflasyonundaki düşüşte yakıt fiyatlarındaki azalmanın etkili olduğuna dikkat çeken Fitzner, "Geçen yıla göre çok daha yavaş artan gıda fiyatları da enflasyonu aşağı çekti." ifadelerini kullandı.

BoE, enflasyonu yüzde 2'ye çekmeyi hedeflerken, bu hedefe 2025'in sonuna doğru ancak ulaşılabileceğini öngörülüyor.

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