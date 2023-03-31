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Avrupa'da grev bitmiyor. Şimdi de İngilizler iş bırakıyor

İngiltere'de, işçi sendikalarıyla Heathrow Havalimanı arasında ücret anlaşmazlığı yaşanıyor. İşçiler 10 günlük grev kararı aldı.

Haber Giriş: 31 Mart 2023 Cuma - 16:23
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İngiltere'de grev kararı

Avrupa'da grev bitmiyor. Şimdi de İngilizler iş bırakıyor
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İngiltere’nin başkenti Londra’daki Heathrow Havalimanı, işçi sendikalarıyla ücret artışı konusunda anlaşmaya varamadı. İşçi sendikası Unite’den yapılan açıklamada, havalimanı yönetiminin maaş teklifini beklenilen oranda iyileştirememesi nedeniyle görüşmelerin olumsuz sonuçlandığı ifade edildi. Uzlaşmanın sağlanamamasının ardından havalimanındaki bin 400 güvenlik çalışanı, sendikanın çağrısı üzerine bugün 10 günlük greve başladı.
Heathrow Havalimanı’ndan yapılan açıklamada, yolcuların grevden etkilenmemesi için acil durum planının devreye sokulduğu bu nedenle havalimanının normal şekilde çalışmaya devam edeceği kaydedildi. Grev sürecinde yolculara hizmet vermek amacıyla bin çalışanın ve yönetim ekibinin terminallerde görevlendirileceği ifade eden havalimanı sözcüsü, "Meslektaşlarımızın çoğunluğunun grevi desteklemediğini biliyoruz" dedi.
British Airways tarafından yapılan açıklamada, 9 Nisan’da sona erecek grev nedeniyle günde 32 uçuşun iptal edileceği belirtildi. Havalimanı yönetimi, yolcuları havaalanına gitmeden önce uçuşlarını kontrol etmeleri konusunda uyararak, yolculardan kısa mesafeli uçuşlardan en geç 2 saat önce, uzun mesafeli uçuşlardan ise en az 3 saat önce havalimanına gelmelerini istedi.
Heathrow Havalimanı, sendikalar ile yapılan görüşmelerde maaşlarda 1 Ocak itibarıyla geriye dönük yüzde 10'luk artış ve bin sterlinin üzerinde toplu bir ödeme teklif ettiğini açıklamıştı. (İHA)

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