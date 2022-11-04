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Kuş gribi alarmı

İngiltere'de kuş gribi salgınıyla mücadele kapsamında tüm kümes hayvanları ile kafeslerdeki kuşların içeride tutulacağı duyuruldu.

Haber Giriş: 4 Kasım 2022 Cuma - 14:20
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İngiltere'de kuş gribi alarmı

Kuş gribi alarmı
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AA’nın haberine göre; İngiliz Tavukçuluk Konseyi, salgın nedeniyle Noel döneminde özellikle hindi fiyatlarında artış yaşanabileceğini açıkladı.

İngiltere Baş Veteriner Yetkilisi Middlemiss, “Şimdiye kadarki en büyük kuş gribi salgınıyla karşı karşıyayız” ifadelerini kullandı.

Çevre, Gıda ve Köy İşleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkedeki tüm kümes hayvanlarının ve kafesteki kuşların, salgınla mücadele kapsamında yeni kısıtlamalar uyarınca 7 Kasım'dan itibaren içeride tutulması gerektiği duyuruldu.

İngiltere'de kuş gribiyle mücadele kapsamında tüm kümes hayvanları ve kafeslerdeki kuşların 7 Kasım'dan itibaren içeride tutulacağı bildirildi.

Söz konusu açıklama, ülke genelindeki çok sayıda çiftlikte ve yabani kuşlarda kuş gribinin tespit edilmesinden ardından geldi.

“ŞİMDİYE KADARKİ EN BÜYÜK SALGINLA KARŞI KARŞIYAYIZ”

İngiltere Baş Veteriner Yetkilisi Christine Middlemiss, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Şu anda bu yıl, şimdiye kadarki en büyük kuş gribi salgınıyla karşı karşıyayız” değerlendirmesinde bulundu.
Middlemiss, yeni kısıtlamalar gereğince kümes hayvanları ve kuşların içeride tutulması kararının, hayvanları son derece bulaşıcı olan “kuş gribinden korumanın en iyi yolu” olduğunu ifade etti.

ÜLKE GENELİNDE "ÖNLEME BÖLGESİ" İLAN EDİLMİŞTİ

İngiltere'de yabani kuşlarda ve ticari tesislerde kuş gribi vakalarındaki artışın ardından riski azaltmak için 18 Ekim'de ülke genelinde "Kuş Gribi Önleme Bölgesi" ilan edilmişti.

Söz konusu duyuruyla, ülkedeki tüm kuş ve kümes hayvanları bakıcılarının, hayvanlarını kuş gribi tehdidinden korumak için katı biyogüvenlik önlemleri almalarının yasal zorunluluk olacağı belirtilmişti.

“NOEL DÖNEMİNDE HİNDİ FİYATLARINI ETKİLEYEBİLİR”

İngiliz Tavukçuluk Konseyi, ülkenin karşı karşıya kaldığı kuş gribi salgını nedeniyle Noel döneminde özellikle hindi satın almak isteyen müşterilerin fiyat artışlarından etkilenebileceği uyarısında bulundu.

İngiltere'de 2,3 milyonu bu ay olmak üzere Ekim 2021'den bu yana yaklaşık 5,5 milyon kuş öldü veya itlaf edildi.
Ülkede bu ay 80 kuş gribi vakası tespit edilirken, Ekim 2021'den bu yana ise 210'dan fazla kuş gribi vakası doğrulandı.

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