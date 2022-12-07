7 Aralık 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

9 kişi bakteriyel enfeksiyon öldü

İngiltere'de 5 yaşındaki kız çocuğu, yakalandığı bakteriyel enfeksiyon sonrası hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 7 Aralık 2022 Çarşamba - 09:20
Takip Et

İngiltere'de Strep A enfeksiyonu nedeniyle can kaybı 9'a yükseldi

9 kişi bakteriyel enfeksiyon öldü
+
Aa
-

AA'nın haberine göre, Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'ta 5 yaşındaki bir kız çocuğu, Strep A bakteriyel enfeksiyonu nedeniyle hayatını kaybeden 9'uncu çocuk olduğu bildirildi.

İngiltere'de Eğitimden Sorumlu Devlet Bakanı Nick Gibb, Strep A'dan etkilenen okullarda enfeksiyonun yayılmasını durdurmak için çocuklara antibiyotik verilebileceği açıklamasında bulundu.

AİLELERE UYARI: DİKKATLİ OLUN

Gibb, antibiyotik kullanımının bir seçenek olduğunu ve konunun dün Lordlar Kamarası'nda gündeme geldiğini belirtti.
İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA), konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ailelerin enfeksiyona karşı dikkatli olmaları uyarısında bulunarak, hastalığın görülme oranının önceki yıllara kıyasla daha yüksek olduğuna işaret etmişti.

CİDDİ KOMPLİKASYONLARA VE ÖLÜMLERE YOL AÇABİLİYOR

Vücudun bazı bölümlerinde kızarıklık ve deri enfeksiyonunun oluşmasına neden olan bakteriler, bazı vakalarda ciddi komplikasyonlara ve ölümlere yol açabiliyor.
Hastalığa sebep olan bakteri; hapşırma, öksürük ve yakın temas yoluyla insanlar arasında kolaylıkla yayılabiliyor.

SOĞUK ALGINLIĞI VE BOĞAZ ŞİŞLİĞİNE YOL AÇIYOR

UKHSA, artışın, büyük olasılıkla bakterinin toplum içinde yüksek miktarda dolaşımından kaynaklandığı tahmininde bulunmuştu.
Strep A bakterisi, genellikle insanların boğazına ve derisine yerleşerek zaman zaman soğuk algınlığı ve boğaz şişliğine yol açmasıyla biliniyor.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İki komşudan Türkiye'yi devre dışı bırakacak plan. Yunanistan ve Bulgaristan boğazlara alternatif proje için masaya döndü
1
﻿İki komşudan Türkiye'yi devre dışı bırakacak plan. Yunanistan ve Bulgaristan boğazlara alternatif proje için masaya döndü
﻿İki komşudan Türkiye'yi devre dışı bırakacak plan. Yunanistan ve Bulgaristan boğazlara alternatif proje için masaya döndü
﻿Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adaylığı sorusunu yanıtladı. Salonda alkışlar koptu
2
﻿Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adaylığı sorusunu yanıtladı. Salonda alkışlar koptu
﻿Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adaylığı sorusunu yanıtladı. Salonda alkışlar koptu
﻿Okan Buruk'tan flaş sözler: Neden çok üzüldüğünü açıkladı
3
﻿Okan Buruk'tan flaş sözler: Neden çok üzüldüğünü açıkladı
﻿Okan Buruk'tan flaş sözler: Neden çok üzüldüğünü açıkladı
﻿Bakan Bozdağ'dan ‘Sezgin Baran Korkmaz’ sorusuna kaçamak yanıt: Yetki ve görevimi aşan konular
4
﻿Bakan Bozdağ'dan ‘Sezgin Baran Korkmaz’ sorusuna kaçamak yanıt: Yetki ve görevimi aşan konular
﻿Bakan Bozdağ'dan ‘Sezgin Baran Korkmaz’ sorusuna kaçamak yanıt: Yetki ve görevimi aşan konular
﻿Davayı duyan Soylu Kılıçdaroğlu’na bir kez daha hakaret etti
5
﻿Davayı duyan Soylu Kılıçdaroğlu’na bir kez daha hakaret etti
﻿Davayı duyan Soylu Kılıçdaroğlu’na bir kez daha hakaret etti
﻿FETÖ’cülerin tahliye edilmesinin önü açıldı. Yargıtay kararı onadı
6
﻿FETÖ’cülerin tahliye edilmesinin önü açıldı. Yargıtay kararı onadı
﻿FETÖ’cülerin tahliye edilmesinin önü açıldı. Yargıtay kararı onadı
﻿Büşra Pekin'in değişimindeki sır ortaya çıktı. Estetik değil bant etkisi
7
﻿Büşra Pekin'in değişimindeki sır ortaya çıktı. Estetik değil bant etkisi
﻿Büşra Pekin'in değişimindeki sır ortaya çıktı. Estetik değil bant etkisi
﻿Hastalara kötü haber. Binlerce doktor sistem dışına itiliyor
﻿Hastalara kötü haber. Binlerce doktor sistem dışına itiliyor
﻿Hastalara kötü haber. Binlerce doktor sistem dışına itiliyor
﻿Çocuk hastanelerinin yoğun bakım üniteleri doldu
﻿Çocuk hastanelerinin yoğun bakım üniteleri doldu
﻿Çocuk hastanelerinin yoğun bakım üniteleri doldu
﻿Kayseri Ulaşım 10 personel alacak
﻿Kayseri Ulaşım 10 personel alacak
﻿Kayseri Ulaşım 10 personel alacak
﻿Muğla Bağyaka Maden Suyu ve Kaplıca İşletmeleri işçi alacak
﻿Muğla Bağyaka Maden Suyu ve Kaplıca İşletmeleri işçi alacak
﻿Muğla Bağyaka Maden Suyu ve Kaplıca İşletmeleri işçi alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.