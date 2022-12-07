9 kişi bakteriyel enfeksiyon öldü

AA'nın haberine göre, Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'ta 5 yaşındaki bir kız çocuğu, Strep A bakteriyel enfeksiyonu nedeniyle hayatını kaybeden 9'uncu çocuk olduğu bildirildi.

İngiltere'de Eğitimden Sorumlu Devlet Bakanı Nick Gibb, Strep A'dan etkilenen okullarda enfeksiyonun yayılmasını durdurmak için çocuklara antibiyotik verilebileceği açıklamasında bulundu.

AİLELERE UYARI: DİKKATLİ OLUN

Gibb, antibiyotik kullanımının bir seçenek olduğunu ve konunun dün Lordlar Kamarası'nda gündeme geldiğini belirtti.

İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA), konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ailelerin enfeksiyona karşı dikkatli olmaları uyarısında bulunarak, hastalığın görülme oranının önceki yıllara kıyasla daha yüksek olduğuna işaret etmişti.

CİDDİ KOMPLİKASYONLARA VE ÖLÜMLERE YOL AÇABİLİYOR

Vücudun bazı bölümlerinde kızarıklık ve deri enfeksiyonunun oluşmasına neden olan bakteriler, bazı vakalarda ciddi komplikasyonlara ve ölümlere yol açabiliyor.

Hastalığa sebep olan bakteri; hapşırma, öksürük ve yakın temas yoluyla insanlar arasında kolaylıkla yayılabiliyor.

SOĞUK ALGINLIĞI VE BOĞAZ ŞİŞLİĞİNE YOL AÇIYOR

UKHSA, artışın, büyük olasılıkla bakterinin toplum içinde yüksek miktarda dolaşımından kaynaklandığı tahmininde bulunmuştu.

Strep A bakterisi, genellikle insanların boğazına ve derisine yerleşerek zaman zaman soğuk algınlığı ve boğaz şişliğine yol açmasıyla biliniyor.