İngiltere'de yarıda kalan Bournemouth Luton Town maçı için karar verildi

Bournemouth ile Luton Town arasında geçen hafta oynanan Premier Lig maçı yarıda kalmıştı.

Karşılaşma 1-1 devam ederken 59. dakikada Luton Town kaptanı Tom Lockyer'ın fenalaşarak yere yığılmıştı. Premier Lig yönetimi; maçın daha sonra belirlenecek bir tarihte baştan oynanacağını açıkladı.

Maç sırasında kalbi duran Lockyer, saha içinde sağlık ekiplerinin erken müdahalesiyle hayata dönmüştü. Hastanede tedavisine devam edilen 29 yaşındaki oyuncunun, uyarılara tepki vermeye başladığı ve sağlık durumunun stabil hale geldiği duyurulmuştu.

Tom Lockyer, takımının geçen sezon mayıs ayında Coventry City ile oynadığı Premier Lig'e yükselme play-off finali maçında da yere yığılarak hastaneye kaldırılmıştı. Kalp ameliyatı geçiren savunma oyuncusu, sağlık durumunun düzeldiği gerekçesiyle haziran ayında futbola dönüş yapmıştı.