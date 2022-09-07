7 Eylül 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 28°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • İngiltere'nin yeni başbakanı Liz Truss'a ayağının tozuyla şok protesto. Neye uğradığını şaşırdı

İngiltere'nin yeni başbakanı Liz Truss'a ayağının tozuyla şok protesto. Neye uğradığını şaşırdı

İngiltere'nin yeni başbakanı Liz Truss, koltuğa oturduğu birinci günde ummadığı bir protesto ile karşılaştı.

Haber Giriş: 7 Eylül 2022 Çarşamba - 17:47
Takip Et

İngiltere'nin çiçeği burnunda başbakanı Liz Truss'a ayağının tozuyla şok protesto

İngiltere'nin yeni başbakanı Liz Truss'a ayağının tozuyla şok protesto. Neye uğradığını şaşırdı
+
Aa
-

İngiltere’nin başkenti Londra’da hayvan hakları savunucuları, hükümetin çevrecilik ve süt hayvancılığı ile ilgili çalışmalarını yetersiz buldukları gerekçesiyle parlamento binasına boyalı saldırı gerçekleştirdi.

Hayvan hakları savunucuları Londra'da parlamento binasına boyalı saldırı gerçekleştirdi. İngiltere’nin yeni Başbakanı Liz Truss’ın parlamentoya geçişi sırasında eylemlerini gerçekleştiren yaklaşık 10 kişilik hayvan hakları savunucuları, binaya boya fırlattıktan sonra kendilerini de yere yapıştırdı. Eylemciler arasında bulunan ismini vermek istemeyen bir kişi, “Zamanımızın en büyük sorunu olan iklim değişikliği sebebiyle süt hayvancılığının da etkilendiğini düşünüyorum. Liz Truss bu konuyla ilgili harekete geçmeli. Bizler sadece insanların dinlemesini istiyoruz.” dedi.

Öte yandan eylemi gerçekleştiren grup üyeleri, Çevre Bakanlığı'na Ranil Jayawardena’nın atanmasından memnuniyet duymadıklarını ifade edip, Jayawardena karşıtı sloganlar atarak Liz Truss’a tepki gösterdi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Vizesiz ve kimlikle gidilen ülkelerin listesi güncellendi. Listeye iki yer daha eklendi
1
﻿Vizesiz ve kimlikle gidilen ülkelerin listesi güncellendi. Listeye iki yer daha eklendi
﻿AKP ve MHP'de alarm zillerini çaldıran anket
2
﻿AKP ve MHP'de alarm zillerini çaldıran anket
﻿Emekli banka müdürü ekonomi için tarih verdi. Ekonomik krizden kimin çıkartacağını açıkladı
3
﻿Emekli banka müdürü ekonomi için tarih verdi. Ekonomik krizden kimin çıkartacağını açıkladı
﻿Ziraat Türkiye Kupası'nın maç tarihleri açıklandı
4
﻿Ziraat Türkiye Kupası'nın maç tarihleri açıklandı
﻿Ebrar Karakurt annesiyle poz verdi. Annesini görenler çok şaşırdı
5
﻿Ebrar Karakurt annesiyle poz verdi. Annesini görenler çok şaşırdı
﻿ Uykusuz'dan çok konuşulacak Diyanet kapağı
6
﻿ Uykusuz'dan çok konuşulacak Diyanet kapağı
﻿Yumurtanın içinden çıkan hayrete düşürdü
7
﻿Yumurtanın içinden çıkan hayrete düşürdü
﻿İngiltere'nin yeni başbakanı Liz Truss'a ayağının tozuyla şok protesto. Neye uğradığını şaşırdı
﻿İngiltere'nin yeni başbakanı Liz Truss'a ayağının tozuyla şok protesto. Neye uğradığını şaşırdı
﻿İngiltere'nin yeni başbakanı Liz Truss'a ayağının tozuyla şok protesto. Neye uğradığını şaşırdı
﻿Aydın'da 7 Eylül coşkusu
﻿Aydın'da 7 Eylül coşkusu
﻿Aydın'da 7 Eylül coşkusu
﻿NASA uzayda görülen kuzey ışıklarını paylaştı
﻿NASA uzayda görülen kuzey ışıklarını paylaştı
﻿NASA uzayda görülen kuzey ışıklarını paylaştı
﻿İğnesiz korona aşısının kullanımına bir ülkeden daha onay çıktı
﻿İğnesiz korona aşısının kullanımına bir ülkeden daha onay çıktı
﻿İğnesiz korona aşısının kullanımına bir ülkeden daha onay çıktı
﻿Ankara Akyurt SYDV işçi alacak
﻿Ankara Akyurt SYDV işçi alacak
﻿Ankara Akyurt SYDV işçi alacak
﻿Aydın'da 248 şişe sahte alkol ele geçirildi
﻿Aydın'da 248 şişe sahte alkol ele geçirildi
﻿Aydın'da 248 şişe sahte alkol ele geçirildi
﻿Mustafa Sarıgül'den Kemal Kılıçdaroğlu açıklaması
﻿Mustafa Sarıgül'den Kemal Kılıçdaroğlu açıklaması
﻿Mustafa Sarıgül'den Kemal Kılıçdaroğlu açıklaması
﻿İSKİ'den 'mavi su' açıklaması: Gerekçe kot yıkamada kullanılan ponza taşı
﻿İSKİ'den 'mavi su' açıklaması: Gerekçe kot yıkamada kullanılan ponza taşı
﻿İSKİ'den 'mavi su' açıklaması: Gerekçe kot yıkamada kullanılan ponza taşı
﻿Süper Lig'de 6. hafta hakemleri açıklandı
﻿Süper Lig'de 6. hafta hakemleri açıklandı
﻿Süper Lig'de 6. hafta hakemleri açıklandı
﻿Ormanları yakan çocuk yakalandı
﻿Ormanları yakan çocuk yakalandı
﻿Ormanları yakan çocuk yakalandı
﻿Afganistan'da 4,9 büyüklüğünde deprem
﻿Afganistan'da 4,9 büyüklüğünde deprem
﻿Afganistan'da 4,9 büyüklüğünde deprem
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.