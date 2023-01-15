İnsani Yardım Vakfı çocukların okul harçlıklarına göz dikti. Sınıflara kumbara koyup bağış topluyorlar

Ekonomik krizin çocukları açlığa mahkûm ettiği, çocukların okula aç gittiği, yetersiz beslenme nedeniyle çocukların gelişim bozukluğu yaşandığı “aç çocuklar ülkesinde” dinci vakıflar öğrencilerden bağış adı altında para toplamaya başladı.

Cumhuriyet gazetesinden Dilan Ayırkan’ın haberine göre, İnsani Yardım Vakfı’nın (İHH), İyilikte Yarışan Sınıflar projesiyle sınıflara kumbara koyarak öğrencilerden para topladığı ortaya çıktı.

Dinci faaliyetleri ile bilinen İHH vakfının sitesinde projenin tanıtımıyla ilgili “Bu proje; savaş, doğal afet, yoksulluk, hastalık, kaza vb. sebeplerle Türkiye veya dünyanın bir başka ülkesinde anne/babasını kaybetmiş olan çocuklarımızın eğitim, sağlık, gıda, giyecek ve barınma gibi temel ihtiyaçlarının karşılanmasını hedeflemektedir. Proje ülkemizdeki okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise, özel okul ve Kuran kurslarındaki öğrencilerimizin gönüllü katkılarıyla gerçekleşmektedir” denildi. Proje kapsamında sınıflarda her ay 250 TL toplanacak, İHH’ye bağış olarak gönderilecek.

"YAZIKLAR OLSUN"

CHP Şahinbey Belediye Meclis Üyesi Uğur Kalkan, tepkisini şöyle dile getirdi:

“Geçtiğimiz yıl Gaziantep’te kantinlerde yarım simit satıldı. Öğrencilerin bazıları okula aç gidip aç geliyor. Bazıları cebinde harçlığı olmadığı için kantine inemiyor. Bunlar da o çocuklardan para toplama derdinde. Siz önce çocukların karnını doyurun. İşiniz gücünüz bir yerlere yaranmak. Yazıklar olsun.”

"ELLERİNİZİ ÇEKİN"

Öğrenci Veli Derneği (Veli-Der) Başkanı Ömer Yılmaz, söz konusu bağış kampanyasının kabul edilemez olduğunu söyledi. Yılmaz, “Yoksul çocuklardan para toplayıp başka yoksul çocuklara vermeleri nereden baksanız sıkıntılı bir durum. Derhal çocukların üzerinden ellerini çeksinler. Çocuklar suya yola bile para veremiyorlar. Bütün gün okulda aç kalıyorlar” diye konuştu.