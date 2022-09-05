Pedofiliyi savunan imama destek ziyareti

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Mevlana Halid Camii İmamı Mehmet Şükrü Dörtbudak’ın kadınları ve çocukları hedef aldığı “Çocuğun kolu, göğsü, her tarafı açık. Ondan sonra pedofili suçtur. Pedofiliyi sen körüklüyorsun” sözleri gündem olmuştu.

Şanlıurfa İl Müftülüğü yetkilisi İmam Mehmet Şükrü Dörtbudak hakkında soruşturma başlatıldı, Dörtbudak, Emniyet’te ifadesi alınmasının ardından serbest bırakıldı.

“HAKKI VE HAKİKATI HAYKIRDI”

İmam Dörtbudak'a, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Şanlurfa Şube Başkanı Behçet Atila destek ziyaretinde bulundu. İHH'li Atila ziyaretini şu sözlerle duyurdu: "Hak ve hakikatı haykırdığı için geçenlerde gözaltına alınıp sonra serbest bırakılan Mehmet Şükrü Dörtbudak hocaya kefaret olsun/geçmiş olsun ziyaretinde bulunduk. Hakkı haykıran hocalarımızın hep yanında olacağız inşaallah. Hakkı haykıranlara selam olsun..."

PEDOFİLİYİ SAVUNAN DÖRTBUDAK NE DEMİŞTİ

İlgili görüntüde Dörtbudak, kadınların tayt giymesiyle ilgili şunları söyledi:

“Geçenlerde hanımla beraber dedik: ‘Çarşıda biraz alışveriş.’ yapalım. Yola çıktık ama insan çıktığına bin pişman oluyor. Gözünü yerden kaldırmayacaksın ancak kafana ne çarparsa önüne duvar mı geliyor? Kadın mı geliyor? Kim geliyor çarpacaksın yani. Kız çocuğunu görüyorum, zavallı eğitilmemiş, ana-baba öğretmemiş. Bacağında bir tayt, ince, ten rengi, başında da başörtüsü. ‘Kızım yazık günah değil mi? Niye ayağına bir pijama, bir etek giymedin?’ dedim. ‘İşte pijamam var.’ dedi. Onu pijama zannediyor, onu örtü zannediyor. Bütün vücudunun hatları, avret yerinin her tarafı ortada belliyken, daracık ve sımsıkı olan, ten renginde olan, vücudunun her şeyini belli eden bir şeyi Allah aşkına söyleyin giysi olabilir mi, örtünme olabilir mi?”

“ÇOCUKLARA MİNİ ETEK GİYDİRİYORLAR, BACAKLARI DA AÇIK…”

Dörtbudak, “Aile olarak, ana-baba olarak, reis olarak, çocuklarımızı iyi eğitmek, İslam’a göre giyim kuşamlarını, namazlarını, ibadetlerini, Kuranlarını… Bayram vesilesiyle görüyoruz sokaklarda, kız çocuklarına giydirdikleri elbiseler. Aman yarabbi. ‘E çocuktur.’ Çocuktur var mı? Çocuk kendinden alıştıracaksın. Çocuğun kolu, göğsü, her tarafı açık, atlet gibi elbiseler, mini etek bacak açık ondan sonra pedofili suçtur. Pedofili akımını sen körüklüyorsun. Sen insanların gözüne tahrik edici şeyler ortaya koyarsan, batının getirdiğinden giysiyi, edebi, ahlakı aileye koyarsan, çoluk çocuğuna yaşatırsan tabii ki toplum bozulur, tabii ki pedofilik suçlar da artar. Tavşana kaç diyoruz, tazıya tut diyoruz. Önce suçu, eylemi oluşturacak ortamları yok etmek lazım.” ifadelerini kullandı.