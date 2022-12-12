Başhekim yardımcısı ve İHH Konya İl Başkanı çocuk yaşta evliliği savundu

Türkiye’de bir kez daha patlak veren çocuk gelin skandalının yankıları sürüyor. İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G., 6 yaşında imam nikahıyla evlendirdiği ve cinsel istismara maruz kaldığı iddialarını konuşurken İHH İnsani Yardım Vakfı Konya İl Başkanı ve Numune Hastanesi Başhekim Yardımcısı Hasan Hüseyin Uysal'dan tepki çeken bir açıklama geldi.



Uysal, H.K.G'nın ailesi için yaptığı, “Bir de aile bile 13 yaşında evliliği inkâr etmedi. Onlara göre normal bir yaş bu. 6 yaştan başlayınca, insanlar oraya takıldı. Sanki 13 yaş suç değil, istismar değil. Yani baştan beri suç itiraf edilmişti zaten. O savunmaların hepsi aidiyet refleksiydi, adalet talebi filan değil.” paylaşımına yanıt verdi.



13 YAŞ KONUSUNDA KİMSE İTİRAZ EDEMEZMİŞ!

Uysal, paylaşımında, 13 yaşında bir çocuğun baskı olmadan kendi rızasıyla evlenebileceğini ve o yaşta gayrimeşru cinsellik yaşayanların olduğunu ifade ederek şu tweeti attı: “Aile vs zorlama yoksa, kendi iradesi ile evlenmeyi istemişse, 13 yaş konusunda kimsenin itiraz etmemesi gerekmez mi çünkü biliyoruz, o yaşta, maalesef kendi istekleri ile gayrimeşru cinsellik yaşayanlar artık var. Gayrimeşrusuna engel ol/a/mayıp meşru yolu kapatmak hangi mantık?”



Uysal devamında, “Hemen şunu belirteyim Gazi döneminde bu sınır 14 idi. Birçok faktörün etkisiyle o zamana göre cinsellik yaşı çok aşağıya indi. Söylediklerim, edeple, ciddiyetle konuşulacak konular. Bunlardan pedofili çıkmaz. Yaş farkı talebi yok, iki genç, yetkin iseler, zinasız yuva kurabilmeli.” dedi.



Uysal söz konusu paylaşımları daha sonra sildi.







“CİNSELLİK YAŞI ÇOK AŞAĞI İNDİ”

Uysal, kendisine tepki gösteren başka bir kişiye de şöyle yanıt verdi: “Herkesin rüştü aynı yaşta olmaz Sözümüz ruhî-bedenî yetkin kişilere ilişkindir. Evlilik okumaya mani değildir. Cinsellik yaşı bu kadar inmişken evlilik yaşını, yetkinlik tespiti şartıyla aşağı çekmemek, zinaya rıza göstermek anlamına gelir. Konu fikrî-entelektüel konudur.”



PAYLAŞIMINA TEPKİ YAĞDI

Hasan Hüseyin Uysal'ın paylaşımının altına birçok sosyal medya kullanıcısı yaptığı yorumlarla tepki gösterdi.







O tepkilerden bazıları şu şekilde:



- “Çocuklarımızdan uzak dur!”



- “13 yaşındaki çocuğun iradesine o kadar saygı gösteriyorsanız okumasına da saygı gösterin, sizi eleştirmesine de müsaade edin, evlenmek istememesine, evlenirse boşanmasına diye uzar gider bu liste. Ama yoookk! Nerede erkeklerin kârı burada değil mi?”



- 13 yaşında ne fiziki ne ruhî ne fikrî yetkinliği olur kişinin. 13 yaşında meşru da gayrimeşru da cinsellik uygun değil nesini anlamıyorsunuz? Buna karşı çıkan 13 yaşında kendi yaşıtı ile sevişsin nikah olmasın mı diyor? İkisi de yanlış. Yanlış. Yanlış!”



- Sanırım evliliği cinsellikten ibaret gördüğü için beyefendi böyle bir yorum yapmış. Yoksa 13 yaşında bir çocuğun evlilik sorumluluğunun altından kalkabileceğini düşünmek için insanın psikoloji-sosyoloji-fizyoloji-hayat gailesi-ev geçindirme vb. kavramlardan haberi olmaması lazım.



- Çocuk daha adet görmeye başlamamış, bedeni ne cinselliğe ne anne olup çocuk yetiştirmeye hazır.



- Yasalara göre marketten sigara almaya bile ehil görülmeyen bir çocuğa evlilik gibi bir kurumun sorumluluğunu yüklemekten bahsediyorsunuz farkında mısınız? Cinsellik mi sadece konu…



KADINLARI GİYİMLERİ ÜZERİNDEN HEDEF ALMIŞTI

Daha önce de kadınları giyimleri üzerinden hedef almış ve büyük toplamıştı. Uysal, kadınlar hakkında şu ifadeleri kullanmıştı:



- "Toplumun en zayıf yanı da en kuvvetli yanı da kadın. Konya’da bile göbeği, göğüslerinin yarısı, omuzları, bacak uyluğunun yüzde 80’i açık tipler türedi."



- "Bu teşhir, ‘beden görseli satma’ değil mi? Beden satmaya giden yol, fa…. yolu değil mi? Cariyeler örtünmezmiş. Cariye mi bunlar!”

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