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Habertürk canlı yayında iktidara yakın kurtarma ekibinden iktidarı şok edecek deprem eleştirisi

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerden sonra TSK'nın ilk anda deprem bölgelerine gönderilmemesi birçok kişi tarafından eleştirilmişti. İktidara yakınlığıyla bilinen İHH İnsani Yardım Vakfı’na bağlı bir yetkili Habertürk'te konu ile ilgili yaptığı açıklamada "Silahlı Kuvvetlerin anında sahaya çıkması daha iyi olurdu" dedi.

Haber Giriş: 17 Şubat 2023 Cuma - 08:57
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İktidara yakın kurtarma ekibinden iktidarı şok edecek deprem eleştirisi

Habertürk canlı yayında iktidara yakın kurtarma ekibinden iktidarı şok edecek deprem eleştirisi
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Kahramanmaraş’ta 9 saat arayla meydana gelen depremler tüm Türkiye’yi derinden sarstı. Deprem sonucunda 38 binden fazla kişi hayatını kaybederken on binlerce kişi yaralandı.

Bununla birlikte depremden sonra alınan kararlar, arama kurtarma ekiplerinin plansızlığı ve yavaş işleyişi birçok vatandaşı isyan ettirdi. Özellikle depremin ilk saatlerinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin deprem karşısında kışladan çıkarılmamasına birçok vatandaş tepki gösterdi.

İktidara yakınlığıyla bilinen İHH İnsani Yardım Vakfı’na bağlı bir yetkili ise Habertürk’ün canlı yayınına bağlanarak konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Canlı yayın sırasında gazeteci Mehmet Akif Ersoy’un “Şunlar olsaydı daha sağlıklı olurdu dediğiniz bir durum var mı” sorusuna İHH yetkilisi şu yanıtı verdi:

“Devletimizin en büyük gücü, insan topluluğu olan Silahlı Kuvvetlerin anında sahaya çıkması daha iyi olurdu. Alan çok büyük, yüzölçümü açısından bir Hollanda, Belçika kadar. En büyük güç sahaya çıksaydı daha iyi olurdu diye düşünüyorum.”

Ersoy, “Yani asker geç mi çıktı yoksa az sayıda mı çıktı. O konuyu biraz açabilir misiniz” sorusuna ise “Ben bu konuda sadece gözlemimi söyledim, o konuda takip edemedik.” cevabını aldı. 

ASKERLERİN AFETE MÜDAHELESİ NEDEN GECİKİYOR?

EMASYA Protokolü Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından yeniden gündeme geldi.

1999 depreminde 24 bin asker afet bölgesinde görev almıştı. Son deprem felaketinde ortaya çıkan manzara ise eski sistemin çok daha işlevsel olduğunu ortaya koydu. Uzmanlar Kahramanmaraş depremine yönelik ise, "Afet koordinasyonu TSK’ye devredilmeli. Askeri sağlık sistemi olsaydı sahra hastaneleriyle yardıma koşulurdu” dedi.

EMASYA PROTOKOLÜ NE ZAMAN KALDIRILDI?

EMASYA Protokolü 2010 yılında yürürlükten kaldırıldı.

"Darbeye zemin hazırlıyor" denilerek, iptal edilen EMASYA Protokolü hakkında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, ‘'Böyle protokol olamaz, olmayacak. Bu işi bitireceğiz” açıklamasında bulunmuştu.

EMASYA nedir? EMASYA Protokolü ne zaman kaldırıldı?

EMASYA Protokolü Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından yeniden gündeme geldi.

Türkiye'de 13 yıl uygulanan "Emniyet-Asayiş-Yardımlaşma" ifadelerinin kısaltılmışı olan EMASYA Protokolü, askerin, polisin yeterli olmadığı durumlarda toplumsal olaylara müdahalesine dönük bir düzenlemeydi. 27 maddeden oluşarak, askere Vali'nin izniyle şehirlerde toplumsal olaylara müdahale imkanı tanımaktaydı.

Emniyet Asayiş Yardımlaşma Protokolü (EMASYA) ile Türkiye, 1997 yılında, 28 Şubat sürecinden hemen sonra tanıştı. 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/D maddesinin uygulanmasına ilişkin olarak toplam 27 maddeden oluşan EMASYA Protokolü'ne İçişleri Bakanlığı ile Genelkurmay Başkanlığı imza attı. Protokolün altına Genelkurmay adına Çetin Doğan İçişleri Bakanlığı adına Teoman Ünüsan imzaladı.

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