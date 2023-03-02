İnsanlar enkaz altındayken depremin 5. gününde yandaşa 1,2 milyar liralık ihale

Tam 10 kenti yerle bir eden ve 45 bin yurttaşı yaşamdan koparan büyük deprem felaketinde iktidarın milyarlık bir ihale düzenlediği ortaya çıktı. Depremde yaptığı yollar çöken, havalimanları hasar gören Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü, büyük depremin 5’inci gününde AKP’li Raşit Hacıoğulları’na milyarlık ihale verdi.

Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, Karayolları Hakkari’deki üs bölgesi yollarının ikmal inşaatı için bir ihale düzenledi. Kamu İhale Kanunu’nun 21\C maddesindeki pazarlık usulüyle düzenlenen ihale 1 milyar 197 milyon TL’ye Sures Yapı İnşaat –Tekno Kanal İnşaat iş ortaklığına verildi. Karayolları ile iş ortaklığındaki şirketler arasında da depremin 5’inci gününde, 10 Şubat 2023 tarihinde sözleşme imzalandı.

İhalenin verildiği iş ortaklığında yer alan Tekno Kanal İnşaat Şirketi’nin sahibi Raşit Hacıoğulları ise 2011 seçimlerinde AKP’den Elazığ milletvekili aday adayı olmuştu. Hacıoğulları’nın kızı Nidanur Akman da İstanbul İl Kadın Kolları Yönetim Kurulu Üyesiydi.

ERDOĞAN DAVET ETMİŞ

Hacıoğulları, 2011’de milletvekilliği aday adaylığı için yaptığı başvuru sırasında yaptığı açıklamada şunları söylemişti: “ANAP çizgisinden ayrıldıktan sonra, ANAP’tan ayrıldım. Daha sonra Erdoğan’ın isteği ile Refah Partisi (RP) çatısı altında çalışmalara başladım. 27 Mart 1994 yerel seçimlerine 3 ay kala İstanbul’a giderek Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte seçim çalışmalarını sürdürdüm.”

10 YILDA 24 İHALE ALDI

Öte yandan Tekno Kanal Şirketi son 10 yılda kamudan yaklaşık 2 milyar TL değerinde 24 ayrı ihale aldı. Şirket en fazla ihaleyi de AKP döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden aldı. TOKİ’nin 24 Aralık 2020 tarihinde düzenlediği Elazığ Yemişlik Mahallesi deprem konutları isale hattı inşaatı ihalesi de 52 milyon 200 bin TL’ye AKP'li Raşit Hacıoğulları’nın sahibi olduğu Tekno Kanal İnşaat Şirketi’nin olmuştu.