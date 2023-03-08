Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi binalarını kim yenileyecek? Hadi bilin bakalım

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin Fatih'te bulunan birçok binası depreme dayanıksız ve çürük olduğu için boşaltıldı. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, 27 Şubat’ta Cerrahpaşa’da riskli bulunan 17 binada sağlık ve eğitim hizmetlerinin durdurulduğunu açıklamıştı.



BirGün’den İsmail Arı’nın haberine göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı TOKİ, 6 Mart 2023 tarihinde “Cerrahpaşa Hastane Yapıları Kompleksi Kaba İnşaatı” adı altında bir ihale düzenledi. Bu ihale ile Cerrahpaşa’daki hastane binalarının yenileceği ifade edildi. İhale kapsamında Rönesans Holding’e bağlı Rec Uluslararası İnşaat Şirketi ile TOKİ arasında 2 milyar 60 milyon TL’lik sözleşme imzalandığı öğrenildi.



Kısa süre içerisinde yaklaşık 220 bin metrekarelik alan üzerinde blokun inşasına başlanacağı, Rec Uluslararası İnşaat Şirketi’nin binaların sadece kaba inşaatını yapacağını ve 600 gün içinde teslim edeceği açıklandı.



YILLARCA MÜDAHALE EDİLMEDİ

Cerrahpaşa binalarının çürük olduğu 2009’da raporlanmıştı. 2014’te ise ilk yıkımlar gerçekleşti. Hekimler yeni binalar talep etti. Ancak yıkılan alanlar otoparka dönüştürüldü. Fakültedeki binaların 14 yıldır çürük olduğunun bilinmesine rağmen şimdiye kadar hiçbir adım atılmaması ve plansız taşınma işlemine tepkiler vardı.



Öte yandan ihaleyi alan Rönesans Holding'in Ankara Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın yanı sıra Marmaris Okluk Koyu'ndaki yazlık sarayı da inşa eden şirket olduğu biliniyor. 11 şehir hastanesinden, Adana, Yozgat, Elazığ, Bursa ve İstanbul Başakşehir’de bulunan toplam beş şehir hastanesini Rönesans Holding işletiyor.



Öte yandan, Holding adından son olarak, milyonlarca liralık İstanbul Atatürk Havalimanı pistleri üzerine inşa edilen pandemi hastanesiyle söz ettirmişti.

Sadece holdinge bağlı Rec Uluslararası İnşaat Şirketi, sadece kamudan son 6 yılda 13 ayrı ihale aldı. Bu ihalelerin toplam bedeli ise 12 milyar TL’yi buluyor.







TEVFİK FİKRET'İN "HAN-I YAĞMA" ŞİİRİ

Türk edebiyatının en büyük şairlerinden Tevfik Fikret'in "Han-ı Yağma" şiiri, günümüze ışık tutmaya devam ediyor.



İşte "Han-ı Yağma'nın günümüz Türkçesi şöyle:



Bu sofracık, efendiler –ki bekler yutulmayı

Huzurunuzda titriyor –şu ulusun hayatıdır

Ulusun ki acılı, ulusun ki eşiğinde ölümün!

Ama sakın çekinmeyin, yiyin, yutun hapır hapır…



Yiyin, efendiler yiyin; bu doyumsuz sofra sizin,

Doyuncaya, tıksırıncaya, çatlayıncaya kadar yiyin!



Efendiler pek açsınız besbelli yüzünüzden;

Yiyin, yemezseniz bugün, yarın kalır mı kim bilir?

Şu doyumcu sofra, bakın gelişinizle övünçlü!

Hakkıdır kutsal savaşınızın, evet, o hak da elde bir…



Yiyin, efendiler yiyin; bu iç şenliği sofra sizin,

Doyuncaya, tıksırıncaya, çatlayıncaya kadar yiyin!



Bütün bu nazlı beylerin ne varsa ortalıkta say:

Soy sop, şeref, gösteriş, oyun, düğün, konak, saray,

Tüm sizindir efendiler, konak, saray, gelin, alay;

Tüm sizindir, tüm sizindir, hazır hazır, kolay kolay…



Yiyin, efendiler yiyin; bu doyumsuz sofra sizin,

Doyuncaya, tıksırıncaya, çatlayıncaya kadar yiyin!



Büyüklüğün sindirimi biraz ağır olsa da yok zarar,

Görkemli yüceliği, öç alıcı sevinci var,

Bu sofra gönül almanızdan böyle ısınır ve ışıldar.

Sizin şu baş, beyin, ciğer, bütün şu kanlı lokmalar…



Yiyin, efendiler yiyin; bu doyumsuz sofra sizin,

Doyuncaya, tıksırıncaya, çatlayıncaya kadar yiyin!



Verir zavallı memleket, verir ne varsa; malını,

Varlığını, hayatını, umudunu, hayalini,

Tüm olanca rahatını, olanca gönül balını,

Hemen yutun, düşünmeyin haramını, helalini…



Yiyin, efendiler yiyin; bu doyumsuz sofra sizin,

Doyuncaya, tıksırıncaya, çatlayıncaya kadar yiyin!



Bu harmanın gelir sonu, kapıştırın giderayak!

Yarın bakarsınız söner bugün çatırdayan ocak!

Bugün ki mideler sağlam, bugün ki çorbalar sıcak;

Atıştırın, tıkıştırın, kapış kapış, çanak çanak…



Yiyin, efendiler yiyin; bu cümbüşlü sofra sizin;

Doyuncaya, tıksırıncaya, çatlayıncaya kadar yiyin!

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