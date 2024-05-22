İnsanların hayatlarını kabusa çeviren kıskançlıkla nasıl baş edilir? Uzmanlar açıkladı

Kıskançlık, insan ilişkilerinde sıkça karşılaşılan ve yönetilmesi gereken bir duygu olduğu biliniyor.

Uzmanlar, kıskançlıkla başa çıkmanın yollarını ve bu duyguyu anlamanın önemini vurguluyorlar.

İşte kıskançlıkla baş etme yolları ve bu konuda uzmanların görüşleri:

Psikolog Özlem Tahmaz, kıskançlığın rahatsız edici olmasına rağmen oldukça normal bir duygu olduğunu belirtti.

Tahmaz, "Kıskançlık, ilişkide güvensizlik hissedildiğinde ortaya çıkabilir ve sağlıklı bir ilişkide bile zaman zaman yaşanabilir. Ancak aşırıya kaçtığında, ilişkiyi zedeleyebilir" sözlerini kullandı.

Kıskançlıkla Baş Etme Yöntemleri

Kıskançlıkla baş etmek için önerilen yöntemler arasında şunlar bulunuyor:

Kıskançlık Duygunuzu Anlayın: Kıskançlık hissettiğinizde, bu duyguların nedenlerini ve tetikleyicilerini anlamaya çalışın.

Sakinleşin ve Açık Olun: Kıskançlık anında sakinleşmeye ve duygularınızı açıkça ifade etmeye çalışın.

Harekete Geçmeyin: Kıskançlık hissiyle hemen harekete geçmek yerine, duygularınızı sakin bir şekilde ele alın.

Kendi Güvenlik Anlayışınızı Bulun: Kendi güvenlik hissinizi geliştirin ve ilişkinizde güvende hissetmenin yollarını keşfedin.

Rekabetçi Kalın: Kendinizi geliştirmeye odaklanın ve kıskançlık duygusunu motivasyon olarak kullanın.

Hakkında Konuşun: Partnerinizle duygularınızı paylaşın ve kıskançlık konusunda açık bir diyalog kurun.

Psikolog ve Aile Terapisti İrem Bray, kıskançlık ve karşılaştırma arasındaki ilişkiye dikkat çekiyor ve "Hayatımız boyunca karşılaştırmaya ve karşılaştırılmaya şartlandırıldığımız için kıskançlık duyguları yaşarız. Karşılaştırmayı bıraktığınızda kıskançlık da azalır" diye belirtti.

Bray, kıskançlıkla baş etmenin kişisel gelişim için bir fırsat olabileceğini ve bu duyguların üstesinden gelmenin, bireyin kendine olan güvenini artırabileceğini ifade etti.

Kıskançlıkla baş etmek, bireysel farkındalık ve ilişkide açık iletişim gerektirir.

Psikolog Mehmet Başkak, kıskançlık ve geçmişle ilgili duygusal sorunlar üzerine şunları söylüyor:

"Geçmişte yaşanan olaylar geride kaldı ve şu an için onlarla savaşacak bir neden yok. Asıl mesele, partneriniz veya onun siz tanışmadan önceki ilişkileri değil; asıl sorun, zihninizde çözülmemiş ve yarım kalmış geçmişle ilgili olumsuz duygulardır. Şu anki yaşamınızda somut bir tehdit olmamasına rağmen, bilinçaltında terk edilme, başkasıyla kıyaslanma ve kaybetme gibi tehdit algıları gelişebilir. Bu durum, kendinizi değersiz hissetme, derin endişeler ve özgüven sorunlarıyla bağlantılıdır."

KONTROL ALTINA ALIN!

Uzmanların önerileri, bu duyguyu yönetmek ve sağlıklı ilişkiler kurmak için bir rehber olabilir.

Kıskançlık, ilişkilerde doğal bir duygu olsa da, kontrol altına alınmadığında zararlı olabilir.

Bu nedenle, kıskançlıkla baş etmek için önerilen yöntemleri uygulamak ve gerektiğinde profesyonel yardım almak önemlidir.