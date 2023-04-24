Instagram yeni müzik ekleme özelliğini kullanıcılarına açmasıyla Instagram kullanıcıları müzik ekleme özelliğini denemek için harekete geçti. Instagram müzik ekleme özelliğinin nasıl yapalacağı arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Instagram müzik ekleme özelliği nedir? Instagram müzik ekleme özelliği nasıl yapılır?

Sosyal medya uygulamaları ara ara kullanıcılarına yeni özellikler sunarak uygulamalarını geliştirmeyi amaçlamaktadır. Instagram da son olarak getirdiği Instagram müzik ekleme özelliğiyle gündem oldu. Kullanıcılar Instagram müzik ekleme özelliğinin nasıl kullanılacağını merak ediyor. İşte Instagram müzik ekleme özelliği…

INSTAGRAM MÜZİK EKLEME ÖZELLİĞİ NEDİR?

Instagram uygulaması artık hikayelere şarkı ekleme ayrıcalığı sunuyor. Bu yeni müzik ekleme özelliği sayesinde Instagram kullanıcıları çektikleri hikayelerinin arka planında çalacağı şarkıları ekleyebilecek. Peki, Instagram müzik ekleme özelliği nasıl yapılır?

INSTAGRAM HİKAYEYE MÜZİK EKLEME NASIL YAPILIR?

Instagram'da artık hikayeye şarkı eklenebilecek. Hikayeye müzik eklemek için öncelikle Instagram'ın hikaye kısmına girmeniz gerekiyor.

Daha sonra hikayede paylaşmak istediğiniz görüntüyü ekleyin ve devamında ekranı yukarı doğru kaydırınız.

Ekranı yukarı kaydırınca müzik simgesini seçmelisiniz. Müzik simgesini seçtikten sonra ise arama kısmından istediğini şarkıyı bulup ekleyebilirsiniz.

Müzik ekleme özelliğini kullanamıyorsanız ya da yukarıdaki işlemleri yaptığınız takdirde ilgili seçenek karşınıza çıkmıyorsa Instagram uygulamasını güncelleyiniz.

Eski sürümlerde uygulama “Instagram müzik bulunduğunuz bölgede kullanılamıyor” uyarısı verebilir. Bu nedenle eski sürümü kullanan kişiler uygulamayı güncelleyerek müzik ekleme sistemine ulaşabilirler.

Uygulamayı güncellemek içinse cep telefonunuzun uygulamalar bölümüne gidin ve buradan Instagram’ı seçerek uygulamayı güncelle seçeneğine tıklayın.