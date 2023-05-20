Instagram’a yeni özellik geliyor

Instagram’a “Haftalık adım” uygulaması geliyor. İşte detaylar…

Instagram’a yeni özellik geliyor

Editör: Ayşe Memiş

Sosyal medya devi Instagram yeni özelliklerle büyümeye devam ediyor.

Teknoloji dünyasından bilgileri sızdıran Alessandro Paluzzi Instagram’a yeni bir özellik geleceğini duyurdu.

Paluzzi, Instagram’a haftalık adım izleme uygulamasını geleceğini açıkladı.

Uygulama üzerinde Instagram’ın henüz çalıştığı da bildirildi.

Özellikle ilgili deyatlı bilgi verilmedi.

Paluzzi’nin paylaşımı:

#Instagram "Haftalık adım" üzerinde çalışıyor Adımlarınıza devam etmek için Pazar gününe kadar ve takip eden her hafta bir kez canlı yayına başlayın.

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