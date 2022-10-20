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Instagram kullanıcılara hata veriyor: Hikayeler siliniyor

Instagram, kullanıcıların topluluk kurallarını ihlal etmemesine rağmen bazı hikayeleri kaldırarak kullanıcılara hata verdiği ortaya çıktı.

Haber Giriş: 20 Ekim 2022 Perşembe - 14:15
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Instagram'da hikayeler kendi kendine hata verip siliniyor

Instagram kullanıcılara hata veriyor: Hikayeler siliniyor
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Dünyanın en çok kullanıcı sayısına sahip uygulamalarından biri olan Instagram, bugün hata vererek bazı kullanıcılarının hikayelerini kaldırmaya başladı. Kaldırılan paylaşımların topluluk kurallarını ihlal ettiği ifade edildi. Hikayeleri kaldırılan sosyal medya kullanıcıları, içeriklerinde Instagram’ın topluluk kurallarını ihlal edecek herhangi bir görüntü olmadıkları belirtildi. Sosyal medya platformunun konuyla ilgili şimdilik herhangi bir açıklama yapmadı.

Bu sorunun yanında kullanıcıların iddiasına göre Instagram’ın son zamanlarda bazı hesapları uyarı vermeden sildiği de söylendi. Aynı durum üzerinden muzdarip kişiler Reddit üzerinden iletişim kurarak eski hesaplarının verilerine bile ulaşamadıklarını paylaştı. Instagram’da ilk kez hesabı kapatılan kullanıcılar karara itiraz etme hakkına sahip.

Haklarını kullanmak isteyen kullanıcılar, şirketten geri dönüş alamadıklarını ve daha fazla yardımcı olamayacakları yanıtını aldı. Instagram, bu soruna dair de herhangi bir açıklama yapmadı. Fakat hesabı kapanan kullanıcılar, eski hesaplarında kalan fotoğraf ve videolarına erişmeyi beklediğini açıkladı.

@hammodoh1 adlı Twitter kullanıcısı, Instagram kullanıcılarının hikayeler konusunda hata yaşadığını dile getirdikten sonra ek olarak platformun çöktüğünü de paylaştı. Instagram, kullanıcı deneyimlerini iyileştirmek ve yeni hesaplar çekmek için yeni özellikler getiriyor.

Yapılan güncellemeler ya da test aşamalarındaki özellikler bazen kullanıcıların bu tarz hata yaşamasına neden olmaktadır.

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