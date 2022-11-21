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Instagram Reels'lar nasıl daha çok izletilir

Sosyal medyada görünürlüğünü artırmak isteyen kullanıcılar son dönemlerde Instagram'daki Reels'lara yönelmiş durumda. Peki Instagram'daki Reels'lara nasıl daha çok izleyici çekilebilir? İşte detaylar...

Haber Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi - 12:36
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Instagram'daki Reels'lara daha çok izleyici nasıl çekilir

Instagram Reels'lar nasıl daha çok izletilir
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TikTok'ta insanların video paylaşmasıyla artan sosyal medya görünürlüğü özelliği daha sonrasında Instagram'a da getirilmişti.

INSTAGRAM REELS NASIL ÇEKİLİR

- Instagram mobil uygulamasından hesaba giriş yapılır.

- Instagram ana sayfada çıkan ‘+’ işaretine tıklanılır ya da ana sayfa yana kaydırılır. Ardından ‘Reels’ kısmını seçilir.

- Sonrasında altta yer alan yuvarlak butona basılı tutarak çekime başlanılır. Çekime efekt eklemek istenirse alt kısımdaki seçenekler tercih edilir. 

- Son olarak müzik, video saniyesi, video hızı, zamanlayıcı gibi ayarlamalar sol kenardaki kısımdan düzenlenebilir.

- Video çekiminin tamamlanmasından sonra kapak fotoğrafı seçilir ve paylaşılır.

REELS İZLEMELERİ NASIL ARTIRILIR

1- Efektler ve sesler kullanılmalı

Instagram Reels etkileşimi bazı unsurlara göre artıp azalmaktadır. Çekim yaparken kullanıcıların kullanabileceği pek çok efekt ve ses bulunmaktadır. Bu sesler ve efektler sayesinde de videoya olan ilgi artmaktadır. Özellikle sesler, videolarınızın izlenmesinde önemli bir etken olarak yer almaktadır.

2- Hesabın tarzına uygun içerikler hazırlanmalı

Son zamanlarda hemen hemen herkesin Instagram hesabının farklı bir tarzı bulunur. Bu tarza uygun paylaşım yapmak daha çok takipçi çeker.

3- Düzenli içerik oluşturulmalı

Bir tane Reels yükledikten sonra birkaç hafta ya da ay içerik koymamak, sizi takip eden kişilerin sıkılmasına neden olur. Bunun için de belirli günlerde içerik koymak son derece etkili olur. Özellikle bazı günlerde ve saatlerde Instagram daha da yoğun oluyor. Kullanıcılar genellikle çarşamba, cuma, cumartesi ve pazar günleri Instagram’ı daha fazla kullanıyor. Bundan dolayı da etkileşim elde etmek için bu günlerde Reels paylaşmak gerekiyor.

4- Orijinal içerikler hazırlanmalı

Instagram Reels videolarında her ne kadar akımlara uymak etkileşimi artırsa da farklı içerikler oluşturmak daha da ilerlemeye yardımcı olur. Bunun için de hem güncel hem de orijinal içerikler üretmek etkileşimi artırmanıza katkı sağlıyor. Özellikle son zamanlarda dans ve komik Reels’ler daha da ilgi çekiyor.

5- Açıklama ve Hashtag eklenmeli

Instagram’da Reels paylaşırken kullanıcılar Reels’lerini gönderi olarak paylaşıyor. Bu Reels’lerin düzenleme sırasında ise açıklama, konum ve hashtag kullanımı yapmak gerekiyor. Bu sayede videolarınız daha fazla kullanıcının önüne çıkar. Hashtag’leriniz ise daha çok videonuzla ilgili olmalıdır.

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