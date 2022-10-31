Instagram'a girenler şok oldu. Şirketten konuya ilişkin açıklama geldi

Sosyal medya devi Instagram'a giren birçok kullanıcı "Hesabını askıya aldık" mesajıyla karşılaştı.

Mesajı görenler neye uğradığını şaşırırken, kullanıcılar Instagram'a tepki gösterdi.

Hesaplarının askıya alındığını gören birçok kullanıcı, Twitter’dan ‘#instagramdown’ diye etiket açtı.

Instagram'dan konuya ilişkin açıklama geldi.

Platformun açıklamasında şunlar kaydedildi: “Bazılarınızın Instagram hesabınıza erişim sorunları yaşadığının farkındayız. Bunu inceliyoruz ve verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.”