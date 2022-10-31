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Instagram'a girenler şok oldu. Şirketten konuya ilişkin açıklama geldi

Instagram'a girenler gördükleri bildirimle şok oldu. Şirketten konuya ilişkin açıklama geldi.

Haber Giriş: 31 Ekim 2022 Pazartesi - 18:00
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Instagram'a girenler gördükleri bildirimle şok oldu. Şirketten konuya ilişkin açıklama geldi

Instagram'a girenler şok oldu. Şirketten konuya ilişkin açıklama geldi
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Sosyal medya devi Instagram'a giren birçok kullanıcı "Hesabını askıya aldık" mesajıyla karşılaştı.

Mesajı görenler neye uğradığını şaşırırken, kullanıcılar Instagram'a tepki gösterdi.

Hesaplarının askıya alındığını gören birçok kullanıcı, Twitter’dan ‘#instagramdown’ diye etiket açtı.

Instagram'dan konuya ilişkin açıklama geldi.

Platformun açıklamasında şunlar kaydedildi: “Bazılarınızın Instagram hesabınıza erişim sorunları yaşadığının farkındayız. Bunu inceliyoruz ve verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.”

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