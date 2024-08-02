Erişime engellenen Instagram'a nasıl girilir?

Türkiye bu sabaha nedenine anlam veremediği bir yasak ile uyandı. BTK tarafından alınan kara doğrultusunda tüm Türkiye’de İnstagram’a giriş engellendi. Sonraki saatlerde BTK tarafından açıklanan bilgiye göre Instagram’ın katalog suçlardan dolayı erişime kapatıldığı ifade edildi. Sosyal medya kullanıcılarına göre ise yasaklamanın sebebi tamamen siyasi bir karardan ibaret. Peki BTK tarafından erişime engellene Instagram’a giriş yapılabilir mi?

INSTAGRAM’A NASIL GİRİLİR?

Milyonlarca insanın kafasında sorunun kısa ve net cevabı Evet! Dünyanın birçok yerinde bilişim çağında olmamıza rağmen zaman zaman bu tarz adımlar vatandaşların hoşuna gitmese de atılabiliyor. Teknoloji ile haşır neşir olan insanlar ise bu tarz engellemeleri çok basit bir iki adımla aşabiliyor.

Türkiye’de erişime engellenen Instagram’a VPN uygulamaları aracılığı ile giriş yapılabiliyor. Cep telefonların mobil uygulama marketlerinde şu an en popüler uygulamalar VPN uygulamalar oldu. Android cihazlarda Google Play Store uygulamasına girdikten sonra arama kısmına VPN yazarak en çok indirilen uygulamalardan yorumları en güvenilir olan ve en çok yıldız alan uygulamayı indirin.

Uygulamayı kurduktan sonra indirdiğiniz uygulamayı açın. Sonraki süreçte Bağlan kısmına basın ve açılan pencereden (varsa) ülke kısmını Avrupa ülkelerinden birisi olarak seçin.

Bağlantınız başarılı bir şekilde yapıldıktan sonra ekrana ‘Bağlandı’ şeklinde bir ibare çıkacak. Uygulama arka planda kalacak şekilde Instagram’a giriş yapabilirsiniz.

NE OLMUŞTU?

Sabah saatlerinde BTK tarafından alınan karar doğrultusunda Türkiye’de Instagram’a giriş yapmak engellendi. Bir süre boyunca konu hakkında ne BTK’dan ne Instagram’dan konu hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı.

İletişim Başkanının 2 gün önce yaptığı açıklamada Instagram’ı kınaması gündem olmuştu. Sosyal medya kullanıcıları konu hakkında BTK’nın bu nedenden dolayı Instagram’ı kapattığını öne sürdü.