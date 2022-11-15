Türk araştırmacılar Deepfake teknolojisine savaş açtı. Dolandırıcıların yeni yöntemiydi

Intel’in sahte videoları yüzde 96 doğruluk oranıyla tespit edebilen bir teknoloji olan FakeCatcher‘ı geliştirdiği duyuruldu. Intel’in deepfake tespit platformu, sonuçları milisaniyeler içinde oluşturabilen dünyanın ilk gerçek zamanlı deepfake algılayıcısı olarak tanımlandı. Türk araştırmacı İlke Demir’in imzası bulunan teknolojinin yeni yöntemiyle oluşabilecek dolandırıcılık yöntemleri engellenmeye çalışıldı.

Öğrenme tabanlı algılayıcıların çoğu, orijinal olmayan belirtileri bulmaya çalışmak ve bir videoda neyin yanlış olduğunu belirlemek için ham verilere bakmaktadır. FakeCatcher ise gerçek insan özelliklerini sahte videolarla karşılaştırmaktadır.

Bu teknoloji sahte kimlikleri algılamak için video piksellerindeki “kan akışını” analiz ediyor. Kalplerimiz kan pompaladığında damarlarımız renk değiştirir. Bu kan akışı sinyalleri yüzün her yerinden toplanır ve algoritmalar bu sinyalleri uzay-zaman haritalarına çevirir. Ardından, derin öğrenmeyi kullanarak bir videonun gerçek mi yoksa sahte mi olduğu bu sayede anında tespit edebiliyor.