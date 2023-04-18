Kendini Google’da aratan kadın yapay zeka ile üretilmiş porno görüntülerini buldu

Martin, bu sahte görüntüleri veya videoları kimin oluşturduğunu bilmediğini söylüyor. Birisinin sosyal medya sayfasından veya başka bir yerden fotoğraflarını çekip izinsiz olarak pornoya dönüştürdüğünden şüpheleniyor.

Gördüklerinden dehşete düşen Martin, internetten kaldırılması için birkaç yıl boyunca birkaç web sitesiyle iletişime geçti. Bazıları yanıt vermedi, diğerleri ise kaldırdı, ancak kısa süre sonra eski durumuna getirildi.

Martin, “Kazanabileceğin bir dövüş değil, her zaman orada kalacak. Seni sonsuza dek yok eden bir durum gibi,” dedi Martin. Konu hakkında ne kadar çok konuşursa sorunun o kadar büyüdüğünü söylüyor.

Hatta bu süreçte bazı kişiler ona giyinmesinin ve sosyal medyada paylaştığı fotoğrafların bu tacizde payı olduğunu söyleyip, görüntülerin yaratıcıları yerine Martin’i suçladı.

Nihayetinde Martin, Avustralya’da sanal güvenlik düzenlemelerini kullanarak bu tür içeriği kaldırma uyarılarına uymayan şirketlere 555.000 Avustralya Doları (370.706 ABD Doları) para cezası uygulayacak bir yasa için kampanya başlatmaya karar verdi.

Ancak ülkelerin kendi kanunları olsa da interneti dünya çapında düzenlemek neredeyse imkansız. Şu anda Batı Avustralya Üniversitesi’nde avukat ve hukuk araştırmacısı olan Martin, sorunun bir tür küresel çözüm yoluyla kontrol altına alınması gerektiğine inandığını söylüyor.

İnternetten elbise satın almak için gerçekten elbise giyiyormuş gibi görünmenizi sağlayan yazılımın masum bir amacı olsa da, bir sonraki adım izniniz olmadan yüzünüzü ve vücudunuzu kullanarak farklı resimler ve görüntüler oluşturmaktır.

‘DEEPFAKE’ NEDİR VE NASIL ÇALIŞIR?

‘Derin sahte’ anlamına gelen ‘Deepfake’, gerçek şeyden ayırt edilemeyecek bir şeyin yüksek düzeyde taklidi olarak tanımlanır.

Birçok video ve resim bu şekilde dijital olarak oluşturulur, yapay zeka veya makine öğrenimi ile değiştirilir.

Teknoloji kullanılarak oluşturulan bu tür pornolar, birkaç yıl önce bir Reddit kullanıcısının porno oyuncularının vücutlarına ünlü kadın yüzlerin kliplerini koymasıyla internette yayılmaya başladı.

O zamandan beri, deepfake içerik oluşturucuları, herkese açık profilleri olan kişileri hedef alan benzer videolar ve resimler yayınlamaya başladı.

Birçok sitede buna benzer binlerce video var. Bazıları kullanıcılara kendi görüntülerini oluşturma olanağı sunar, ancak teknolojiyi intikam almak veya eski eşlerini incitmek, arzulanan kişiyi rızası olmadan cinsel fantezilere dönüştürmek için kullananlar da vardır.

Uzmanlar, karmaşık ve görsel olarak çekici deepfake’ler oluşturmak kolaylaştıkça bu sorunun büyüdüğünü söylüyor.

Teknoloji destekli kötüye kullanım eğitim grubu EndTAB’ın kurucusu Adam Dodge AP’ye şunları söyledi: “Gerçek şu ki, teknoloji gelişmeye ve demokratikleşmeye devam edecek ve her şey bir düğmeye basmak kadar kolay olacak. Bu olduğunda, bazı insanlar şüphe duyuyor. Cinsel saldırı, derin sahte pornografi ve sahte çıplak görüntüler yoluyla başkalarına zarar vermek için bu teknolojiyi kötüye kullanmaya başlayacaklar”