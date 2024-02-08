Inter Miami'de Messi krizi. Yaptığı hareket kameralara yansıdı. Taraftarlar kovulmasını istedi

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Arabistan’dan sonra Uzak Doğu’ya giden Inter Miami’de kriz çıktı.

SON 4 MAÇI KAZANAMIYORLAR

Sırasıyla FC Dallas, Al-Hilal, Al-Nassr ve Vissel Kobe ile karşılaşan MLS ekibi bu maçların hiç birini kazanamadı.

PENALTI KAÇTI

Normal sürenin 0-0 bittiği Vissel Kobe maçında penaltı atışlarına geçilirken Inter Miami oyuncusu Robert Taylor vuruşu kaçırdı.

TAKIM KAYBEDERKEN ONLAR GÜLDÜ

Penaltı atışının kaçtığı sırada Messi, Yedlin ve Jordi Alba'nın aralarında gülüştükleri anlar ise kameralara yansıdı.

GÖNDERİLMESİNİ İSTEDİLER

Takımlarının kaybettiği sırada oyuncularının gülmelerine sinirlenen Inter Miami taraftarları Lionel Messi’nin takımdan gönderilmesini istedi.