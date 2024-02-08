Galatasaray Ankaragücü maçı öncesi harekete geçti! TFF'ye başvuru yaptı

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Galatasaray Ankaragücü maçı öncesi harekete geçti! TFF'ye başvuru yaptı
Galatasaray, Süper Lig'in 26. haftasında Ankaragücü ile karşılacağı maçın Eryaman Stadyumu'nda oynanmaması için Türkiye Futbol Federasyonuna başvuru yaptı.

Süper Lig'de 26. hafta maçında Galatasaray, Ankaragücü deplasmanına çıkacak.

18 Şubat Pazar günü oynanacak maç, Eryaman Stadyumu'nda yapılacak.

TFF'YE BAŞVURU
Galatasaray, MKE Ankaragücü-Galatasaray maçınının Eryaman Stadyumu’nun zemininin futbol oynamaya elverişli olmadığını gerekçe göstererek TFF'ye başvuruda bulundu.

TFF yetkililerinin ise Eryaman Stadyumu’nda inceleme yapacağı, bu inceleme sonrası karşılaşmanın oynanıp oynanamayacağı hakkında kararını açıklayacağı ifade edildi.

ANKARAGÜCÜ CEZASINI TAMAMLADI
Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçı sonrası yaşanan olaylardan dolayı PFDK'dan 5 maç seyircisiz oynama cezası alan Başkent ekibi, bu maçla birlikte seyircisinin önüne çıkacak. (Metiner Erdem)

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