Galatasaray Ankaragücü maçı öncesi harekete geçti! TFF'ye başvuru yaptı

Galatasaray, Süper Lig'in 26. haftasında Ankaragücü ile karşılacağı maçın Eryaman Stadyumu'nda oynanmaması için Türkiye Futbol Federasyonuna başvuru yaptı.