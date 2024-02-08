Ali Koç'un şirketinden Beşiktaş'a 5.8 milyon euro

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Ali Koç'un şirketinden Beşiktaş'a 5.8 milyon euro
Beşiktaş, forma sponsorluğu için Arçelik'le anlaştı.

Beşiktaş, yeni forma sponsorunu duyurdu.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, siyah-beyazlı ekibin Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yönetiminde olduğu Arçelik ile anlaşmaya vardığı ifade edildi.

Anlaşmanın ise 2024-25 sezonundan itibaren başlayacağı kaydedildi.

Beşiktaş, bu açıklamadan 5.8 milyon euro kazanacak.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA
Beşiktaş, anlaşmanın 3 sezon için yapıldığını aktarırken şu açıklamayı yaptı;

"Şirketimiz ile Arçelik Pazarlama A.Ş. arasında, Profesyonel Futbol A Takımı Forma Sponsorluğu ve sözleşme kapsamındaki diğer reklam haklarının kullanılması karşılığında 2024-2025, 2025-2026 ve 2026-2027 sezonları için toplam 193.593.506 TL + KDV değerinde anlaşma sağlanmıştır."

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