İnternet bankacılığı ve yaşadığım sorun

Çocukluğumda ailemin bankası Türkiye İş Bankası’ydı. Ankara Bahçelievler 7. Cadde’de olan Küçükevler Şubesi’nde ilkokula başlayınca 1957’de bana, bugün bir nostalji olarak devam eden kumbara alınarak kumbara hesabı açıldı.

O gün, bugün Türkiye’nin en iyi ve en güvenli bankasının müşterisiyim.

1997 yılında Türkiye'nin ilk internet şubesini kullanıma açarak bankacılık işlemlerini internete taşıyınca İş Bankası şube müdiresi Lütfiye Hanım yanında iki kişi gelip dedi ki;

-“İnternet bankacılığı başlatıyoruz. Sizi de eğitim vereceğimiz kişiler listemize aldık. İster misiniz?”

Hemen bilgisayarı açtık programı indirdik.

25 yıldır diğer banka hesaplarım da dâhil internet bankacılığını kullanıyorum.

İşsiz kaldığım günlerde, yaşadığımız sıkıntılarda dahi İş Bankası hep yanımda oldu. Son 6-7 yıldır İş Bankası hesabımı kullanmıyordum ki Ayrancı şubesindeki deneyimli bankacı Emre Bey’in desteği ile hesaplarımı yeniden aktif hâle getirdik.

Hesabıma gelecek para için eşimle ortak olan bir IBAN numaramı vermiştim.

Ancak internet ve mobil bankacılık ile parayı kullanamadım.

Hesaplarım arası aktarım bile yapamadım.

T.C. bilgimin güncellenmesi defalarca istendi defalarca “onaylandı” yazısı aldım. Cep uygulamasından da olmayınca müşteri hizmetlerini aradım.

Çarşamba günü telefon bankacılığında görevli kızımızla da uğraştık olmayınca, “Telefon bankacılığı bölümüne aktarayım. Onlar hesaplarınız arası virman yaparlar” dedi.

O bölümdeki Mahperi kızımız da halledemeyince şikâyetimi yazdırdım.

Yanıt olarak özetle şu mail geldi;

-“Söz konusu işlem için şubelerimize bizzat başvurulabileceği gibi bunun mümkün olmadığı hallerde imzalı talimat ile başvuru sağlanabilecektir. Anlayışınız için teşekkür eder, değerli iş birliğinizin devamını temenni ederiz.”

İzinde olduğum için İş Bankası İzmir Seferihisar şubesine gittim.

Sıra bana gelince görevli delikanlı ilgilendi ama o da çözemedi sorunu.

Beni tanıyan şube şefi de geldi ve hemen birlikte uğraştılar ama sorunu çözemediler.

Sistem acayip direniyor.

Şef sağ olsun beni üst kata müşteri ilişkileri bölümüne çıkardı.

Oradaki kızımız da sorunu çözemeyince dedi ki;

-“Eşinizle münferiden hesabı kullanma talimatınız var. Ancak sistem izin vermiyor. Yarın saat 11.00’de eşinizle gelin. Onun bilgilerini de güncelleyelim.”

3 gün uğraşıp sorunu çözemeyince 18 Ağustos’ta eşimle birlikte gittik.

Eşim nüfus kâğıdını verdi, tarandı ama kızımız dedi ki;

-Orhan Bey siz de bakın ekrana, eşinizin adres bölümü boş görünüyor. Seferihisar Nüfus İdaresi yakın hemen gidip bu hatayı düzelttirin…”

Eşim, “Olur mu öyle şey. Seçimde bu adrese seçmen kâğıdım geldi ve oyumu kullandım.” dedi.

Eşim de haklı, kızımız da haklı.

Eşimle gittik, sıra numarası alacağız ama her tuş, “randevu almanız gerekli” diyor.

Müdür beyin yanına gidip kısaca izah edip yardım istedik ki sağ olsun hemen ilgilendi.

Sistemi açtı ve bize gösterdiği adrese kayıtlı.

Döndük şubeye ve eşim, kızımıza nüfusa kayıtlı olduğunu söyledi.

Dedim ki Ayrancı Şubesi’nde Emre Bey’i arayın onlar belki bir engel koymuşladır.

Ben de şube müdürü Hüseyin Meriç Bey’in yanına gidip sorunu anlattım.

Sağ olsun hemen ilgilendi. Ayrancı Şubesi ile de görüşülmesi talimatı verdi.

Sonuçta çözüm şöyle bulunabildi:

Eşimin bilgileri ve hesabı güncellenemedi ama 3-4 belge imzalatılarak ortak hesaptan ayrılması sağlandı.

Adı geçen her İş Bankalı dedi ki;

-“İlk defa böyle bir sorun yaşıyoruz.”

İnanıyorum ki çok değer verdiğim İş Bankam bu sorunun kaynağını bulur ve beni de bilgilendirir.