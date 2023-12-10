İnternet dolandırıcılarının WiFi tuzağına dikkat edin. Uzmanlar adeta AR-GE kuran sahtekarlara karşı uyardı

Dolandırıcılar, SMS ve farklı konularla vatandaşları tuzağa düşürmeye çalışıyor. Uzmanlar da, AR-GE kuran sahtekarlara karşı uyarıyor.

KAYNAK: Haber Merkezi
İnternet dolandırıcılarının WiFi tuzağına dikkat edin. Uzmanlar adeta AR-GE kuran sahtekarlara karşı uyardı

AKŞAM gazetesinden Bülent Şanlıkan'ın haberine göre; SMS ve mail ile vatandaşı tuzağa çeken dolandırıcılar, sürekli araştırma yapıp yeni yöntemlerle kendilerini geliştiriyor.

Zanlılar, para yardımı veya yüksek kazanç vaat ederken; son dönem uygulanan bir diğer yöntem ise sahte icra bildirimleri oldu. Vatandaşlardan dosya masrafı ve avukatlık ücreti adı altında paralar isteniyor.

Günün her saatinde cep telefonlarına gelen tuzak SMS'lerden nasıl bir korunma sağlayacağı uzmanlara soruldu.

SODİMER Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan, şu uyarılarda bulundu:

"Sanal dünyada dolandırıcıların bir AR-GE sistemi var. Araştırma ve geliştirme yapıyorlar. Bu sayede birçok yeni yöntem deneniyor. Özellikle SMS yöntemi ile kamu kurum ve kuruluşlarından gelmiş gibi gösterilen sahte SMS'leri tıkladığınızda sisteminiz anında ele geçirilebiliyorlar. Dijital güvenliğin en zayıf halkası insandır. Bu nedenle bilinçli olmak lazım."

İSTENMEYEN MESAJLARI ENGELLEYEBİLİRSİNİZ

Dolandırıcılık amaçlı mesajları filtrelemek mümkün. iOS kullanıcılarının ayarlar menüsündeki mesajlar bölümüne tıklayıp 'Bilinmeyenleri Filtrele' seçeneğini aktif hale getirmesi gerekiyor. Android kullanıcıları ise mesajlar uygulamasını açarak ayarlar seçeneğine girmesi; sonra da 'Spam Koruma' bölümünden bu özelliği aktif hale getirmeli.

İZİNSİZ BİLDİRİME E-DEVLET'TEN ŞİKAYET

İzinsiz gönderilen mesaj, mail ve aramalar, ticari elektronik iletisi olarak tanımlanıyor. Onaysız gönderilen bu iletiler, 16 Nisan 2022'de yasaklandı. Kullanıcılar, en geç 3 ay içinde bir dilekçe ile ticaret il müdürlüklerine başvurup şikayet edebilir. Elektronik ortamdaki şikayet başvurularında ise Ticaret Bakanlığı'nın e-Devlet Kapısı üzerinden sunulan Ticari Elektronik İleti Şikayet Sistemi kullanılıyor.

ACİLİYET DUYGUSUYLA TUZAĞA ÇEKİYORLAR

Doç. Dr. Ali Murat Kırık, siber dolandırıcıların vatandaşları korkutup paniğe sevk etmeye çalıştıklarını söyledi.

Resmi kurumlar adına gönderilen sahte SMS'lere dikkat çeken Kırık, şöyle konuştu:

"Özellikle sahte bir banka bildirimi veya kargo şirketi mesajı tercih ediliyor. Gönderenin adını ve numarasını dikkatle kontrol edin. Sahte mesajlar meşru numaralara benzeyen; ancak bir veya iki hane eksik olan numaralardan gelir. Yazım hatalarına dikkat edin, çünkü resmi kuruluşlar genellikle dil konusunda özenli olurlar. Dolandırıcılar, mesajlarda aciliyet yaratmaya çalışarak sizi hızlı hareket etmeye zorlar. Bir mesajda aciliyet duygusu hissediyorsanız ve hızlı yanıt isteniyorsa, şüphe duyun."

BANKA İŞLEMLERİNDE Wİ-Fİ KULLANMAYIN

Uzmanlar, siber dolandırıcılığa karşı vatandaşların yapması gerekenleri şöyle sıraladı:

  • Tanımadığımız kişilerden gelen mailleri ve SMS'leri açmayın.
  • Ucuz peynir sadece kapanda olur; ucuz kupon, indirimli tatillere kanmayalım.
  • Acele işlem yapmaktan kaçının; linke tıklamayın.
  • Banka adlarında arada nokta ya da farklı bir isim varsa o SMS tehlikelidir.
  • Herkese serbest olan free Wi-Fi'lere dikkat edilmeli.
  • Bankacılık işlemlerinde kendi internetinizi kullanın.
  • Cihazlarınızda anti-virüs programlarını eksik etmeyin.

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