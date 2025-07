iPad'inizi daha faydalı kullanırsınız?

Apple, iPad'leri başlangıçta daha çok içerik tüketimine yönelik cihazlar olarak konumlandırsa da, zamanla bu cihazları kişisel, iş ve eğitim kullanımına uygun, çeşitli görevleri yerine getirebilen birer bilgisayara dönüştürdü. Dahili Notlar, Takvim ve Anımsatıcılar gibi araçlar mevcut olsa da, üretkenliği en üst düzeye çıkarmak ve hayatı daha iyi organize etmek isteyenler için App Store'da sayısız uygulama bulunuyor. Bu uygulamalar sayesinde, tek bir yerde hayatınızı organize edebilir veya dikkat dağıtıcı unsurları engelleyerek günlük görevlerinize odaklanabilirsiniz.

DİJİTAL NOT DEFTERLERİ VE YARATICILIK

iPad kullanıcıları arasında en popüler uygulamalardan biri olan Goodnotes, özellikle Apple Pencil ile not almayı sevenler için vazgeçilmez bir araç. Hem el yazısı hem de yazılı metinleri tek bir sayfada birleştirme imkanı sunan Goodnotes, görseller, çıkartmalar ve çizimler eklemeye olanak tanıyor. Kullanıcılar, boş veya çizgili kağıtlarla dijital defterler oluşturarak notlar, kontrol listeleri ve planlayıcılar hazırlayabiliyor. Ayrıca, tüm dijital defterleri veya belirli sayfaları PDF ve diğer dosya formatlarında dışa aktarabilirsiniz. Goodnotes, çizim ve eskiz için de oldukça elverişli olup, hızlı çizimler veya diyagramlar için ideal. Uygulama, not yazılan anla senkronize sesli notlar kaydetme ve notları özetlemek, metni kısaltmak gibi işlemlerde yapay zeka desteği sunarak öğrencilerin ve profesyonellerin işini kolaylaştırıyor. Ücretsiz olarak üç dijital defter oluşturma imkanı sunan Goodnotes, sınırsız defter için yıllık 9.99 dolar veya tek seferlik 29.99 dolar ücret talep ediyor.

GÖREV YÖNETİMİ VE ALIŞKANLIK OLUŞTURMA

Apple'ın yerleşik Anımsatıcılar uygulamasından daha gelişmiş bir alternatif arayanlar için TickTick öne çıkıyor. Profesyonel ve kişisel görevler için kullanılabilen bu uygulama, görevleri tüm cihazlarınız arasında senkronize etme ve takvim uygulamanızla entegre etme olanağı sunuyor. Kontrol listeleri oluşturma, yinelenen görevler ayarlama, görevlere ekler yükleme ve görev listelerini başkalarıyla paylaşarak işbirliği yapma gibi özelliklere sahip. TickTick, belirli bir alışkanlık geliştirmek isteyenlere de yardımcı oluyor; örneğin, yatmadan önce meditasyon gibi hedefler belirleyip ilerlemenizi takip edebilirsiniz. Gelen e-postaları unutmamak için göreve dönüştürme özelliği de mevcut. Görevlerinizi daha iyi yönetmek için etiketler ekleyebilir ve önceliklerine göre işaretleyebilirsiniz. Uygulamanın "pomo zamanlayıcısı" özelliği, Pomodoro Tekniği'ne dayanarak çalışmayı odaklanmış aralıklara bölerek üretkenliği artırmayı hedefliyor. TickTick'in temel özellikleri ücretsizken, bir göreve beş adede kadar anımsatıcı ekleme veya daha fazla liste ve görev oluşturma gibi ek özellikler için aylık 3.99 dolar veya yıllık 35.99 dolar ücret ödemeniz gerekiyor.

ODAĞA YARDIMCI UYGULAMALAR VE ÇEVRESEL KATKILAR

Odaklanma konusunda zorluk yaşayan veya kolayca dikkati dağılan kişiler için Forest uygulaması ilginç bir çözüm sunuyor. Üretkenliği oyunlaştırarak aynı zamanda çevreye katkıda bulunan bu uygulama, odaklanmanız gerektiğinde bir ağaç dikmenizi sağlıyor. Siz işinize odaklandıkça ağacınız büyüyor; ancak zamanlayıcı bitmeden uygulamadan çıkarsanız ağacınız soluyor ve ölüyor. Forest, belirli uygulamalar için "İzin Listeleri" belirlemenize olanak tanıyor ve üretkenliğinizi takip etmenize yardımcı oluyor. Zamanla, üretkenliğinizi görselleştiren dijital bir orman oluşturuyorsunuz. Rekabetçi bir ruha sahipseniz, ormanınızı başkalarıyla paylaşarak karşılaştırabilirsiniz. Sanal ağaçlar büyüterek kazandığınız puanlarla, Trees for the Future gibi ağaç dikme organizasyonları aracılığıyla dünya genelinde gerçek ağaçların dikilmesine katkıda bulunabilirsiniz. Forest'ın indirme ücreti 3.99 dolar olup, uygulama içi satın almalarla ormanınızı daha hızlı büyütme ve gerçek ağaç dikme sürecini hızlandırma imkanı sunuyor. 2025 Haziran'ı itibarıyla, Forest uygulamasının dünya genelinde 850.000'den fazla ağaç dikilmesine öncülük ettiği biliniyor.

TEK BİR ALAN, SINIRSIZ DÜZENLEME

Notion, not alma, görev ve iş akışı yönetimi, listeler ve alışkanlıkları organize etme ve başkalarıyla işbirliği yapma gibi birçok işlevi tek bir platformda birleştiren güçlü bir uygulama. Takvim, görevler ve notlar için farklı uygulamalara gitmek yerine, tüm bunları Notion içinde halledebilirsiniz. Slack ve Dropbox gibi kullandığınız farklı uygulamaları entegre ederek tüm iş akışlarınızı tek bir yerde toplayabilirsiniz. Notion'ın en büyük avantajlarından biri, esnekliği ve kişiselleştirme seçenekleri. İster kişisel hayatınızı, ister iş hayatınızı, ister okul işlerinizi veya hobilerinizi organize etmek isteyin, Notion'ı ihtiyacınıza göre uyarlayabilirsiniz. Nereden başlayacağınızı bilemiyorsanız, seyahat planlayıcısı veya ürün yol haritası gibi şablonları kullanabilirsiniz. Notion ayrıca yazma ve beyin fırtınası yapmada size yardımcı olan bir yapay zeka özelliğine sahip. Notion AI, içeriğiniz hakkında sorulara yanıt vermenize ve büyük miktardaki veriyi sindirilebilir eylem maddelerine dönüştürmenize yardımcı olabilir. Notion kişisel kullanım için ücretsiz bir plan sunarken, küçük gruplar için aylık 8 dolarlık Plus planı ve şirketler için aylık 15 dolarlık Business planı mevcut. Yapay zeka özelliği için 20 ücretsiz yanıt sunuluyor, sonrasında ise üye başına aylık 10 dolar ödeniyor.

YEMEK PLANLAMADA AKILLI YARDIMCI

Yemek planlama, bazen diğer görevler için daha az zaman bırakarak çok zaman alabilir. İşte bu noktada Crouton gibi bir uygulama devreye giriyor. Yemek pişirme ve yemek planlamayı kolaylaştırmak için tasarlanan Crouton, tarifleri düzenlemek ve alışveriş listeleri planlamak için ideal. Web sitelerinden tarifleri içe aktarabilir, hatta fiziksel bir yemek kitabından tarayabilirsiniz. Böylece, favori veya fiziksel tariflere güvenmek yerine, hepsini tek bir yerde saklayabilirsiniz. Haftalık yemeklerinizi planlayabilir, bir gün ne yapacağınız konusunda takılırsanız, uygulama sizin için bir yemek planı oluşturabilir. Haftalık yemeklerinizi planladıktan sonra, ihtiyacınız olacak tüm malzemeleri içeren bir alışveriş listesi oluşturabilirsiniz. Crouton, uygulama içi bir zamanlayıcıya da sahip, böylece bir tarifin zamana bağlı adımları için farklı bir uygulama kullanmak zorunda kalmazsınız. Ayrıca, tariflerinizi başkalarıyla paylaşabilirsiniz. Crouton temel özellikler için ücretsiz olsa da, sınırsız tarif ve ek özellikler için yıllık 14.99 dolarlık bir abonelik sunuluyor.

DİJİTAL DİKKATİ DAĞITANLARDAN KURTULMA

Verimli çalışmak ve daha üretken olmak için dikkat dağıtıcı unsurları engellemek isteyenler için Freedom harika bir uygulama. Seçtiğiniz bir süre boyunca tüm cihazlarınızda dikkat dağıtıcı unsurları engellemek için bir Freedom oturumu başlatabilirsiniz. Bu süre boyunca hangi web sitelerini ve uygulamaları engellemek istediğinizi seçebilirsiniz. Dolayısıyla, iPad'inizde çalışırken telefonunuzda TikTok'u açmaya çalışırsanız, bunu yapamayacak ve bunun yerine yeşil bir ekran göreceksiniz. Uygulama, hemen bir oturum başlatmanıza, yaklaşan bir oturumu planlamanıza veya yinelenen bir oturum ayarlamanıza olanak tanıyor. Her gün belirli bir zamanda dikkat dağıtıcı unsurlardan uzak kalmanız gerektiğini biliyorsanız, her gün o belirli saatte başlayacak bir Freedom oturumu ayarlayabilirsiniz. Freedom, odaklanmanıza yardımcı olacak çeşitli sesler de sunuyor. Örneğin, New York veya Berlin gibi bir şehirdeki bir kafenin seslerini, kuş cıvıltılarını, sakin enstrümantal müzikleri dinleyebilirsiniz. Aylık 3.99 dolar maliyeti olan uygulama, kullanımı oldukça kolay ve üretkenliği artırma ve dijital sağlığı daha iyi anlama konusunda ipuçları içeren bir dizi farklı makale içeriyor.

KAPSAMLI NOT ALMA VE ÖĞRENME

Notability, düşünceleri not almanıza, ders kitaplarını içe aktarıp üzerine notlar eklemenize, ses kaydetmenize ve fikirleri taslak haline getirmenize olanak tanıyan harika bir not alma uygulaması. Hem öğrenciler hem de profesyoneller, hatta hobiciler için kullanışlı. Apple Pencil, metin veya ses ile not almayı seçebilirsiniz. Belirli bir şeyi arıyorsanız, uygulama el yazısı notlar da dahil olmak üzere notlarınızda ve yüklediğiniz belgelerde arama yapmanızı sağlıyor. Notability ayrıca yapay zeka tarafından oluşturulan not özetleri ve iki farklı notu yan yana çalışma yeteneği sunuyor. Ayrıca, notlarınızdaki içeriğe dayalı kişiselleştirilmiş testlerle bilginizi sınayabilirsiniz. Nereden başlayacağınızı bilmiyorsanız, Notability, planlayıcılar, çalışma notları ve yapılacaklar listeleri gibi şablonlardan oluşan bir galeri içeriyor. Notability ücretsiz olsa da, matematik dönüştürme, otomatik ses transkripsiyonu, sınırsız notlar ve daha fazlası gibi ek özelliklere erişim için aylık 4.99 dolarlık bir abonelik sunuyor.

BASİT VE ETKİLİ GÖREV YÖNETİMİ

Todoist, doğal dili kullanarak görevleri kaydetmenize ve düzenlemenize olanak tanıyan basit ve anlaşılır bir uygulama. "Her Cuma öğleden sonra gelecek haftanın işini planla" veya "Her Çarşamba saat 18:00'de ödev yap" gibi görevleri hızlıca ekleyerek hayatınızı kolayca organize edebilirsiniz. Görevleri "Bugün", "Yaklaşan" veya özel filtrelere göre sıralayarak o anda neyin önemli olduğuna odaklanmanızı sağlıyor, bu da yalnızca ilgili olanı görmeniz anlamına geliyor. Todoist, iş, kişisel, eğitim veya yönetim hedefleri ve anımsatıcılarla ilgili çeşitli görevleri organize etmek için kullanılabilir. Ayrıca, Todoist'i takviminiz, sesli asistanınız ve Outlook, Gmail ve Slack gibi düzinelerce başka araçla bağlayabilirsiniz. iPad'e ek olarak, hizmete iPhone ve Apple Watch'unuzdan da erişebilir, masaüstü ve diğer tüm cihazlarınız arasında senkronize kalabilirsiniz. Todoist'in temel özellikleri ücretsiz olarak sunuluyor. Yapay zeka asistanı ve takvim düzeni gibi ek özellikleri ise aylık 4 dolar karşılığında Todoist'in "Pro" abonelik planıyla açabilirsiniz.