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Kayahan'ın yeğenine Kayahan şarkıları yasak! İpek Açar’ı işaret etti 

Kayahan'ın kızı Beste Açar, Eyüp Belediyesi tarafından düzenlenen Göktürk konserinde sahneye çıktı. Konserde kendisine Kayahan'ın yeğeni Erdinç Erişmiş eşlik etti. Erişmiş Kayahan'ın şarkılarını seslendirmesinin yasak olduğunu ve bu yasağın İpek Açar tarafından getirildiğini söyledi.

Haber Giriş: 10 Ocak 2023 Salı - 11:27
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İpek Açar’ı işaret etti! Kayahan'ın yeğenine Kayahan şarkıları yasak

Kayahan'ın yeğenine Kayahan şarkıları yasak! İpek Açar’ı işaret etti 
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Kayahan'ın kızı Beste Açar, Eyüp Belediyesi tarafından organize edilen Göktürk konserinde sahneye çıktı. 'Cennete Besteler' adı altında düzenlenen konserde sahneye çıkan Beste Açar, Kayahan şarkılarını seslendirerek konukları mest etti. Babasının kendisi için yazdığı şarkılar ile Kayahan'ın sevilen şarkılarını seslendiren Beste Açar, dinleyicilerden tam not aldı.

10 Şubat’ta yeni albümünün piyasada olacağını söyleyen Açar, albümde kendi yazdığı şarkıların yanında Kayahan'ın şarkılarının da olacağını belirtti.

TORUN RÜZGAR DA DEDESİNİN İZİNDE 

Cennete Besteler konserlerinin ilk konserini Göktürk'te düzenleyen Beste Açar, turne kapsamında pek çok ilde sahnede olacağını söyledi. Konsere küçük oğlu Rüzgar'ı da getiren Beste Açar, oğlu Rüzgar'ın gitar çaldığını ilerleyen yıllarda dedesinin izinden gidip gitmeyeceğinin belli olacağını belirtti.

"KAYAHAN ŞARKILARINI OKUYAMAMAK İÇİME DOKUNUYOR"

Kayahan'ın yeğeni Erdinç Erişmiş “Kayahan'ın şarkılarını sahne dışında okumam yasak ve bu durum içime dokunuyor” dedi. Kayahan'ın öz yeğeni ve sanatçı Erdinç Erişmiş de Beste Açar'ı turnesinin ilk konserinde yalnız bırakmadı. Kayahan'a ses ve fiziki benzerliği ile dikkat çeken ve uzun yıllardır albüm yapıp konserler veren Erdinç Erişmiş, ne yazık ki Kayahan'ın şarkılarını sosyal medyada, Youtube’da ve dijital platformlarda söylemeye hakkının olmadığını söyledi.

Erişmiş “Bu durum içime dokunuyor, Kayahan o besteleri yaptığında her zaman yanında ben vardım, o besteleri ilk bana dinletirdi, ama ambargo yedim ve şarkılarını albümlerde ve sosyal medyada söyleyemiyorum, aslında sahnede söyleyebiliyorum çünkü sahnede herkes söylüyor” dedi.

Kayahan'ın şarkılarını seslendirdiği sosyal medya platformu videolarının mahkeme kararı ile silindiğini söyleyen Erdinç Erişmiş, “Gerek müzik meslek grupları gerekse hukuki yollardan bana ulaşılıp bu şarkıları silmem istendi, bana şarkıları söyleme yasağı koyan Beste Açar olmayacağına göre o kişi İpek Açar'dır ve bu durum benim içime dokunuyor” dedi.

"BEN TİCARİ BAKMIYORUM"

Kayahan'ın yeğeni Erdinç Erişmiş'in kendisi için çok özel bir insan olduğunu dile getiren Beste Açar, “Siz Erdinç Bey'e konulan yasak için ne diyorsunuz” sorusuna “Ben ticari bakmıyorum” diye manalı bir açıklama yaptı. Bu sözleri ile İpek Acar'a manalı bir gönderme yapan Beste Açar, 'Erdinç ağabeyi herkes tanır, benim için özel yeri olan bir insan, Kayahan'ın teyzesinin oğlu oluyor, onu sahnede dinlerken gözümü kapatınca sahnede sanki babam varmış gibi hissederim” dedi.

"GÖNÜL KÖŞKÜ SATILACAK"

Kayahan'ın Balıkesir Gömeç'de bulunan Gönül Köşkü'nün satılacağının doğru olduğunu belirten Beste Açar, “Babam sağlığında da oranın satılmasını uygun görmüştü, o yüzden biz de gönül köşkünü satıyoruz, değerini bulduğu zaman satılacak” açıklamasını yaptı.  


 

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